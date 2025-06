Irã afirma que "nunca se renderá" e faz alerta aos Estados Unidos

Mensagem foi televisionada nesta quarta-feira, 18 - Foto: ATTA KENARE, MENAHEM KAHANA/AFP

No sexto dia de confronto aberto com Israel, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, afirmou, em uma mensagem televisionada nesta quarta-feira, 18, que seu país não se renderá e enviou uma mensagem de advertência aos Estados Unidos.

"A nação iraniana se opõe firmemente a uma guerra imposta, assim como se oporá firmemente a uma paz imposta. Esta nação nunca se renderá aos ditames de ninguém", afirmou Khamenei em um discurso exibido na televisão.

Consequências para os EUA

Ali Khamenei, afirmou que qualquer ataque direto dos Estados Unidos ao país terá “consequências sérias e irreparáveis”. “E os americanos devem saber que qualquer intervenção militar dos EUA será, sem dúvida, acompanhada de consequências irreparáveis”, alertou. Khamenei ainda declarou que “aqueles que conhecem a história do Irã sabem que os iranianos não respondem bem à linguagem da ameaça”.

A declaração é uma resposta ao presidente dos EUA, Donald Trump, que nesta terça-feira, 17, disse que só aceitará uma “rendição incondicional” do Irã e que sua paciência está “se esgotando” com Khamenei.

"Nós sabemos exatamente onde o chamado 'líder supremo' está escondido. Ele é um alvo fácil, mas está seguro lá, nós não iremos tirá-lo de lá (matá-lo!), ao menos não por enquanto. Mas nós não queremos mísseis disparados em civis, ou soldados americanos. Nossa paciência está encolhendo", disparou Trump, em publicação nas redes sociais.