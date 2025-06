Irã ataca base militar dos EUA no Catar

Catar abriga maior base americana no Oriente Médio - Foto: Reprodução | GloboNews

O Irã confirmou nesta segunda-feira, 23, ter atacado uma base dos EUA em Doha, capital do Catar, após os temores de uma retaliação aos americanos por causa do ataque a instalações nucleares iranianas, no fim de semana.

Seis mísseis foram lançados em direção a Doha, capital do Catar, e um míssil foi lançado em direção ao Iraque, de acordo com uma autoridade israelense.

Testemunhas relataram terem ouvido explosões em Doha. O Catar abriga a maior base americana no Oriente Médio. Até agora, não há relatos sobre vítimas.

A Casa Branca e o Departamento de Estado dos EUA estão cientes e monitoram a situação.

Mais cedo, os Estados Unidos avaliaram que o Irã poderia realizar ataques de retaliação contra as forças americanas no Oriente Médio, foi o que disseram duas autoridades dos EUA. Os oficiais acrescentaram que Washington ainda buscando uma resolução diplomática que levaria Teerã a renunciar a qualquer ataque.

Uma das autoridades, que haviam falado com a Reuters sob condição de anonimato, disse que o ataque retaliatório do Irã poderia acontecer nos próximos dias.

O Irã tinha ameaçado retaliar depois que os EUA bombardearam suas instalações nucleares no fim de semana.

Autoridades americanas tinham advertido o Irã para que não revide e o presidente Donald Trump disse, após os ataques, que qualquer retaliação do Irã contra os EUA seria enfrentada com uma força muito maior do que a usada nos ataques do país do fim de semana.