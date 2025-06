São João: confira cidades onde 24 de junho é feriado no Brasil

A data é marcada por festas juninas tradicionais - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

O Dia de São João, celebrado em 24 de junho, é feriado em várias cidades e estados do Brasil, especialmente no Nordeste, onde tem forte importância cultural e religiosa. A data é marcada por festas juninas tradicionais, com danças, músicas, fogueiras e comidas típicas que atraem milhões de pessoas todos os anos.

Apesar da popularidade, o dia não é feriado nacional. Sua adoção depende de leis locais, podendo ser feriado, ponto facultativo ou dia útil, conforme decisão de governos e empresas.

Capitais como Salvador, Recife, Maceió, João Pessoa e Aracaju confirmaram o feriado, assim como cidades emblemáticas como Campina Grande e Caruaru. Niterói (RJ) também terá folga, já que São João é o padroeiro do município.

Junho também celebra outros santos católicos: Santo Antônio, 13, conhecido como “santo casamenteiro”, e São Pedro, 29, padroeiro dos pescadores.

São João

São João Batista, primo de Jesus, é uma figura central do cristianismo. Ele anunciou a vinda do Messias e batizou Jesus no rio Jordão. As festas juninas, originadas dessa celebração religiosa, misturam ritos católicos com tradições populares, formando uma das maiores expressões culturais do Brasil.