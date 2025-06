Câmeras da SSP contam e controlam a entrada de público no Pelourinho

Portais de Abordagem controlam acesso no Pelourinho - Foto: Divulgação SSP BA

Na noite do domingo, 22, os Portais de Abordagem que dão acesso ao Pelourinho, durante os festejos de São João, precisaram ser fechados temporariamente. A medida adotada foi uma estratégia usada pelas Forças Estaduais da Segurança Pública para controlar a quantidade máxima de público, evitar aglomerações e garantir a integridade física das pessoas que curtiam a festa no local.

Nessas ações, o controle é feito através do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretária de Segurança Pública (SSP-BA), que promove a contagem de público e assim garante a adoção de medidas preventivas.

Quando é atingido a lotação máxima nas ruas e vielas do Pelourinho, equipes de policiais e de bombeiros conversam com a população e explicam a importância do fechamento temporário dos acessos.

A avaliação dos cenários para manutenção do bloqueio ou liberação dos acessos é feita a cada hora pelas Forças da Segurança.