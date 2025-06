Zé Felipe é atração surpresa no São João de Cruz nesta segunda - Foto: Divulgação

O São João de Cruz das Almas segue surpreendendo o público. Nesta segunda-feira, 23, o cantor Zé Felipe é a atração surpresa confirmada e promete agitar a cidade com um show especial no Circuito Murilo Sena, localizado na Rua da Estação, que ganhou um dia extra de programação.

As apresentações começam a partir das 14h, com o cantor Pedrinho abrindo o evento. Já às 16h, Zé Felipe sobe ao palco do pranchão para comandar a festa com seu repertório animado e envolvente.

Já no Circuito Luiz Gonzaga, se apresentam os artistas Danniel Vieira, Wesley Safadão, Santana O Cantador, Eric Land, além das atrações locais Deu Xote e Jefinho Dias.

Domingo em Cruz

A terceira noite de festa em Cruz das Almas foi marcada por muito forró e sertanejo. A multidão de 100 mil pessoas presentes no Circuito Luiz Gonzaga curtiu quatro apresentações especiais na noite deste domingo, 22.

O cantor pernambucano Vitor Fernandes subiu ao palco e não escondeu sua alegria em estar na cidade e elogiou a estrutura da festa. Xand Avião levou o clima de nostalgia para o palco, levando a multidão ao delírio ao cantar canções como ‘Quem é o Gostosão Daqui?’ e ‘Indecisão’, relembrando os tempos em que comandava a banda Aviões do Forró.

Vitor Fernandes no palco | Foto: Divulgação

Estreando no São João de Cruz das Almas, a cantora Lauana Prado não escondeu a alegria de estar na cidade pela primeira vez. “Poder estar aqui em cruz das almas é um presente, eu estou muito feliz, e venho acompanhando o movimento na internet onde as pessoas pediam muito o meu show aqui. Fico muito feliz em poder me apresentar pela primeira vez em uma festa tão linda e tenho certeza que a troca com o público vai ser incrível.”, comentou a artista.

Lauana Prado estreou no São João de Cruz | Foto: Divulgação

Sucesso entre os amantes de forró, o cantor Dorgival Dantas encerrou a terceira noite de festa ao som dos maiores hits de sua carreira.

O público pôde aproveitar ainda os shows com muito conforto e segurança do Camarote Sanju de Cruz, que teve os ingressos esgotados e recorde de público na terceira noite de festa.