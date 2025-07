Irmãos indianos se casam com a mesma mulher e viralizam na internet

Imagem ilustrativa - Foto: freepic.diller no Freepik

Dois irmãos indianos, Pradeep e Kapil Negi, se casaram com a mesma mulher em uma cerimônia que chocou as redes sociais e reacendeu o debate sobre tradições antigas e os direitos das mulheres. O casamento, realizado em Shillai, no Himachal Pradesh, contou com a presença de centenas de convidados e teve o aval das duas famílias.

Apesar de a poliandria ser ilegal na maior parte da Índia, ela ainda é tolerada em algumas comunidades do norte, como a Hatti, onde a prática é protegida por leis consuetudinárias.

“Não fizemos mais do que seguir uma tradição da qual estamos orgulhosos”, disse Pradeep Negi.

A All India Democratic Women's Association condenou publicamente a união, chamando-a de um “ato de exploração”.

Entenda os principais pontos deste caso polêmico: