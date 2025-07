Os significados de acordar às 3 horas da manhã; entenda os enigmas

Despertar de madrugada pode ser sinal do corpo de necessidade para ajustar o ciclo do sono - Foto: DCStudio / Freepik

Diante de rotinas cada vez mais cheias e aceleradas, as pessoas passam por diferentes problemas como estresse, ansiedade e até distúrbios de sono. Por isso, tem sido frequente o despertar pela madrugada, mas um horário específico intriga pelo seu mistério.

Acordar às 3 horas da manhã carrega muitos significados. O fenômeno tem explicações que misturam ciência, cultura e até espiritualidade. Muitas pessoas ao redor do mundo relatam essa experiência e procuram entender o que ela pode significar, seja para a saúde ou para a vida cotidiana.

Apesar de poder refletir diversas razões como problemas com o sono, por exemplo, há também a possibilidade de explorar de forma positiva ou enigmática este hábito que pode ser uma oportunidade para autoconhecimento e bem-estar, desde que bem compreendido.

Lendas e histórias

Historicamente, em épocas sem eletricidade, quando as pessoas seguiam os ritmos naturais do sol, era comum acordar no meio da noite. Na Europa Medieval, por exemplo, havia a prática do “primeiro sono” e “segundo sono”, com um intervalo de vigília que muitas vezes ocorria por volta das 3 horas.

Algumas culturas associam o depertar às 3 horas da manhã como momento de conexão espiritual | Foto: Marcos Santos / USP Imagens

Na atualidade, algumas culturas, como na tradição chinesa, associam esse horário a um momento de conexão espiritual, que liga esse período ao fígado, um órgão ligado à desintoxicação.

Pesquisas

Alguns estudos modernos mostram que o relógio biológico, ou ritmo circadiano, influencia esses despertares. Nos relatórios, algumas pessoas relataram que ajustam os horários de sono para alinhar-se com a natureza, ao tirar o momento de pausa noturna para se sentirem mais energizadas.

Segundo o estudo, para essas pessoas, ao contrário de ver isso como um transtorno, encara como oportunidade de criar uma rotina saudável, como meditar ou ler, e aproveitar a tranquilidade da madrugada.

Especialistas apontam que maus hábitos podem ser associados a alteração do ciclo do sono | Foto: Freepik / Divulgação

Causas fisiológicas

Do ponto de vista científico, acordar às 3 horas também pode estar atrelado ao pico de atividade do sistema nervoso parassimpático, que regula o descanso e a recuperação.

Especialistas sugerem que os níveis elevados de cortisol, o hormônio do estresse, podem disparar esse despertar em quem vive sob pressão. Isso significa que acordar nesse horário pode indicar que o corpo está pedindo uma pausa para equilibrar as emoções.

A apneia do sono e a ingestão de cafeína próximo ao fim do dia, também são outros fatores que podem alterar os ciclos de sono.

Quais hábitos adotar para evitar acordar de madrugada?

Evitar telas antes de dormir;

Manter alimentação leve à noite;

Planejar o dia com calma;

Aproveitar a quietude antes do sono.

Práticas religiosas associam às 3 horas da manhã como "Horário das bruxas" | Foto: Divulgação

“Horário das bruxas”

Na espiritualidade, especialmente em práticas como o budismo e o esoterismo, as 3 horas da manhã são conhecidas como o “horário das bruxas” ou um momento de maior sensibilidade energética. Muitos acreditam que acordar nesse horário pode significar uma abertura para mensagens do subconsciente ou até uma conexão com o universo.

Na Bahia, por exemplo, em cidades como Salvador, onde a cultura afro-brasileira valoriza rituais noturnos, esse despertar é visto como um convite à introspecção.

Hábito de acordar de madrugada pode estar associado a ansiedade e preocupações | Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Impactos na saúde mental de acordar de madrugada

Acordar repetidamente às 3 horas pode afetar não apenas a qualidade do sono, mas também oferece uma oportunidade para cuidar da saúde mental. Psicólogos apontam que esse hábito pode ser um reflexo de ansiedade ou preocupações reprimidas durante o dia.

Com isso, esse momento pode ser usado para praticar técnicas de relaxamento, como meditação ou escrita terapêutica. Em um país como o Brasil, onde a rotina acelerada é comum, esse intervalo noturno pode ser um alívio para organizar ideias e reduzir o estresse.

O despertar às 3 horas da manhã, é um sinal que o corpo pode estar sinalizando a necessidade de um ajuste no ciclo de sono, diante das rotinas aceleradas.

Especialistas apontam hábitos para evitar acordar de madrugada | Foto: Alessandra Lori/ Ag. A TARDE

Outros hábitos para evitar acordar de madrugada

Ajustar o ambiente (usar cortinas noturnas ou manter um diário ao lado da cama);