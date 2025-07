Alimentos derivados do leite podem causar pesadelos, entenda

Comer lacticíneos antes de dormir pode causar pesadelos - Foto: Reprodução | Freepik

Comer alimentos derivados do leite no período da noite pode causar pesadelos. É isso que sugere uma pesquisa canadense, ligando os sonhos ruins com a intolerância à lactose, provavelmente por conta dos sintomas digestivos que ela causa.

Já está no imaginário popular que a melhor refeição a se fazer antes de dormir, é algo leve, assim garantindo uma boa noite de sono. Porém não há muitas pesquisas que liguem a influência da alimentação nos sonhos.

Segundo uma pesquisa publicada no jornal “Frontiers in Psychology”, pesquisadores de psicologia questionaram 1.082 estudantes da Universidade MacEwan, no Canadá, pelo tempo de quatro meses sobre seus hábitos alimentares e seu sono, principalmente sobre os pesadelos.

Aproximadamente 40% dos participantes estimaram que sua alimentação influencia na qualidade do sono, dessa quantia, 24,7% considerava que ela piorava e outros 5,5% disseram que havia uma influência nos seus sonhos.

Sobremesas e laticínios forma citados pelos entrevistados como alimentos que mais afetaram a qualidade do sono, sendo 22,7% e 15,7%, respectivamente, e sonhos 29,8% e 20,6%, alegando que eles se tornaram “estranhos” ou “perturbadores”.

Por outro lado, frutas, vegetais e chás de ervas foram os mais citados como contribuintes para uma melhor noite de sono.

Intolerância à lactose e pesadelos

Os autores ligaram essas declarações com as intolerâncias alimentares dos entrevistados, encontrando uma forte associação entre os pesadelos, com a intolerância à lactose.

Muitas pessoas intolerantes “consomem laticínios de qualquer maneira”, já que a condição varia em intensidade dependendo da quantidade de lactase, enzima que digere a lactose, que cada pessoa produz, disse o especialista em neurofisiologia e neurocognição de sonhos e pesadelos da Universidade de Montreal e principal autor do estudo, Tore Nielsen.

Como os sintomas digestivos afetam os sonhos?

Durante o sono, as pessoas podem experimentar, seja de forma consciente ou inconsciente, “sinais somáticos e orgânicos sutis”, ligados a sintomas gastrointestinais, após o consumo de alimentos oriundos do leite.

Porém, de acordo com o pesquisador, estudos passados evidenciam que certos sonhos “capturam distúrbios corporais inconscientes que só se manifestam posteriormente na forma de sintomas visíveis”. Assim, “sonhar com fogo pode preceder uma crise febril”.

Mais uma explicação estaria ligada com as emoções negativas, como a ansiedade, ligadas a sintomas gastrointestinais “Sabemos que emoções negativas vivenciadas durante a vigília podem se estender aos sonhos. O mesmo provavelmente se aplica àquelas que surgem de distúrbios digestivos que ocorrem durante o sono”, explica o Dr. Nielsen.