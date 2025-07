Genes podem influenciar na qualidade e tempo de sono; saiba detalhes

Adultos deve dormir pelo menos oito horas por noite - Foto: Reprodução | Freepik

Ter um sono de qualidade implica em benefícios para a saúde física e mental. Contudo, uma parcela considerável da população tem dificuldade para repousar ou acabam dormindo menos do que o necessário para se recompor. De acordo com estudos, fatores genéticos podem ter influência nos padrões de sono.

Segundo os cientistas, não há um único gene responsável pelo sono, mas muitos deles fazem um papel importante no processo. Os pesquisadores identificaram dados genéticos que podem contribuir para uma maior ou menor duração do sono.

Algumas das variantes genéticas estavam associadas a fatores como maior acúmulo de gordura corporal, mais sintomas de depressão e menos anos de escolaridade. “Como parte de um conjunto mais amplo de pesquisas, nossas descobertas têm o potencial de ajudar no desenvolvimento de novos tratamentos para distúrbios do sono e condições relacionadas”, disse o coautor do estudo, Samuel Jones. A pesquisa foi publicada na revista científica Nature. Communications.

Qual o tempo ideal necessário para dormir?

Não há uma quantidade de sono ideal para todas as pessoas, pois os genes podem influenciar justamente nessa necessidade. Há indivíduos que se sentem bem dormindo apenas quatro horas por noite, outras precisam de mais de oito horas.

De forma geral, associações médicas recomendam que adultos devem dormir entre sete e nove horas por noite para garantir o descanso físico e mental. Já os mais jovens precisam de ainda mais horas de sono. Para os bebês de colo, a necessidade fisiológica pode chegar a até 16 horas por dia.

Segundo o departamento de medicina da Universidade de Harvard, a maioria dos adultos deve dormir pelo menos oito horas por noite.

Papel do ciclo circadiano

O ciclo circadiano funciona como um relógio interno de aproximadamente 24 horas, capaz de detectar a presença ou ausência de luz no ambiente. Durante a noite, esse mecanismo natural estimula a produção de melatonina, o hormônio que prepara o corpo para o sono.

“O ciclo circadiano é controlado por uma região do cérebro conhecida como hipotálamo , que é o centro mestre para integrar informações rítmicas e estabelecer padrões de sono... O sinal natural do padrão circadiano é a mudança da escuridão para a luz”, descreve a enciclopédia Britannica.

Genes e o sono

Pessoas que possuem genes associados à menor necessidade de sono podem se sentir ativas e produtivas ao longo do dia, sem sofrer as consequências negativas que são normalmente observadas em quem dorme pouco.

Um estudo mais recente, publicado em 2025 na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), identificou uma mutação genética que permite que algumas pessoas se mantenham funcionais dormindo apenas de três a seis horas por noite.