Médica revela quantidade ideal de banhos semanais para idosos

Idosos devem ter atenção na hora do banho - Foto: Freepik

Tomar banho todos os dias pode parecer um hábito inquestionável, especialmente em lugares quentes como a Bahia, onde é comum que muitas pessoas se banhem duas ou até três vezes por dia. Mas para quem passou dos 60 anos, esse costume pode precisar de uma importante revisão. Quem alerta é a dermatologista Laryssa Faiçal, da clínica AMO, em entrevista ao Portal A TARDE.

Segundo a especialista, o envelhecimento traz mudanças significativas à pele, tornando-a mais ressecada, fina e sensível. Isso torna os idosos mais suscetíveis a lesões e irritações causadas não apenas por sabões, mas também pelo ato de esfregar ou até de se enxugar com força. “A pele do idoso já não tem aquele manto lipídico que uma pele mais jovem tem”, explica a médica.

Quantos banhos por semana, afinal?

Não existe uma regra fixa, mas o banho completo com o uso de sabão no corpo todo deve ser limitado a duas ou três vezes por semana. Laryssa destaca que esse cuidado é essencial para manter a integridade da pele e evitar o ressecamento excessivo. “Recomendamos o uso de sabão no corpo todo entre duas a três vezes por semana, dependendo da atividade física do idoso, da época do ano, da temperatura”, afirma.

Isso não significa, porém, abandonar a higiene. A recomendação é focar a limpeza diária nas axilas, partes íntimas e pés, com sabonetes suaves ou específicos para peles sensíveis. Um enxágue rápido com água nas demais partes do corpo é suficiente, e mais seguro.

A partir de que idade isso deve ser considerado?

Attractive senior woman in the bathroom | Foto: Freepik

A médica explica que, embora haja variações individuais, por volta dos 65 a 70 anos é comum haver uma queda significativa na produção natural de óleo pela pele. Esse é o momento ideal para começar a repensar os hábitos de higiene.

“A pele começa a ter uma diminuição drástica das glândulas sebáceas, do manto lipídico. Isso nos leva a recomendar a redução no uso de sabões e na frequência dos banhos”, aponta.

Quando o banho com sabão não é indicado?

Mesmo sem o uso de sabão no corpo todo, a higiene pode, e deve, ser mantida. A dica da dermatologista é usar sabonetes sem surfactantes (que espumam menos e ressecam menos), ou ainda óleos de banho, que limpam sem agredir a pele.

“Tanto pode ser feita uma higienização só das axilas, das partes íntimas e dos pés, como pode ser feito um banho só de água nas outras partes”, sugere. “Isso também vai depender das condições clínicas do idoso, se ele é acamado ou ativo", explica.