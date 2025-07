Quem dorme após as 22h pode perder 'janela de ouro', diz médica

Médica faz alertas para quem dorme muito tarde - Foto: Reprodução | Freepik

Para quem tem o hábito de dormir muito tarde pode estar colocando a sua saúde em risco. Para a médica Marianna Magri, que possui formação em Medicina Integrativa, dormir após as 22h significa que a pessoa pode perder a famosa “janela de ouro”, momento em que o corpo inicia processos essenciais de regeneração física e hormonal.

De acordo com a especialista, entre 21h e 23h o organismo libera hormônios importantes como o GH (hormônio do crescimento), que atua na reparação celular, imunidade e composição corporal.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Magri alerta que dormir após certo horário compromete o chamado “período de ouro” do sono, essencial para a recuperação hormonal e a desintoxicação do corpo. Dormir antes das 22h é essencial para respeitar o ritmo circadiano, fundamental para o funcionamento do sono, apetite, metabolismo e humor.

Como o fígado atua durante o sono?

Entre 22h e 2h da manhã, o fígado realiza a detoxificação hepática, filtrando toxinas, metabolizando hormônios e eliminando resíduos acumulados durante o dia. Perder esse período pode sobrecarregar o organismo, comprometendo o equilíbrio hormonal e a saúde geral.

Iniciar o sono após as 23h reduz a produção noturna de melatonina, que regula o sono e o ritmo circadiano. Também interfere na liberação de hormônios como cortisol, insulina, leptina e grelina, relacionados ao estresse, fome e metabolismo. O desequilíbrio pode causar ganho de peso, fadiga crônica, alterações de humor, baixa imunidade e até distúrbios metabólicos como resistência à insulina e problemas na tireoide.

Como melhorar o horário do sono de forma natural?