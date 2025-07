Hospital Ortopédico da Bahia atinge o marco de mil cirurgias de coluna

Equipe de cirurgiões de coluna do HOEB - Foto: Divulgação

O Hospital Ortopédico do Estado da Bahia (HOEB), alcançou um marco importante nesta semana: mil cirurgias de coluna vertebral realizadas em pouco mais de um ano de atuação. O serviço já é reconhecido como referência nacional no atendimento de patologias da coluna na rede pública de saúde.

Atualmente, o ambulatório especializado do hospital atende cerca de 500 pacientes por mês, com demandas voltadas principalmente para doenças degenerativas da coluna, como hérnia de disco e estenose do canal vertebral, além de deformidades e fraturas.

A milésima paciente atendida veio da cidade de Barreiras, a 860 km da capital, e tem apenas 18 anos. Ela apresentava desalinhamento nos ombros e quadris, além de alterações posturais. A cirurgia teve como objetivo aliviar dores e evitar o avanço da curvatura. “Descobrimos a escoliose em 2022 e desde então a gente sonha com um futuro em que ela possa viver com maior liberdade. Essa cirurgia trouxe esperança para toda a nossa família”, contou a mãe da jovem.

Para o gerente médico do HOEB, Matheus Azi, o número expressivo de procedimentos reflete o compromisso do hospital com a saúde pública. “Atingir o marco de mil cirurgias de coluna em tão pouco tempo mostra o compromisso da equipe com a excelência no cuidado e com a ampliação do acesso da população a esse tipo de procedimento. Estamos falando de intervenções que mudam vidas e reduzem significativamente o sofrimento dos pacientes”, afirmou.

Desde sua inauguração, o hospital tem atuado para reduzir filas e ampliar o acesso a procedimentos complexos. Um exemplo foi o mutirão de cirurgias de escoliose realizado no final de 2024, quando sete pacientes foram operados em um único fim de semana. Com duração média de quatro a seis horas, essas intervenções exigem infraestrutura especializada e uso de equipamentos como parafusos, hastes e enxertos ósseos. Até o momento, o HOEB já realizou 50 cirurgias desse tipo, com média de duas por semana.

Outro destaque do hospital é a adoção de tecnologias avançadas, como a neuronavegação, que funciona como um GPS cirúrgico. A tecnologia permite ao cirurgião acompanhar, em tempo real e com alta precisão, a posição dos instrumentos em relação à anatomia do paciente, por meio de imagens captadas antes e durante o procedimento. Isso aumenta a segurança e a eficácia das intervenções.

I Simpósio de Cirurgia da Coluna será realizado em Salvador

Com o objetivo de fomentar a troca de conhecimento entre especialistas da área, o Hospital Ortopédico da Bahia promove, em parceria com o Einstein, o I Simpósio de Cirurgia da Coluna, que acontecerá nos dias 15 e 16 de agosto, em Salvador.

Inédito no estado, o evento reunirá alguns dos principais especialistas do país, incluindo profissionais com atuação internacional. A programação abordará temas como cirurgia endoscópica, cirurgia robótica, técnicas com navegação assistida e abordagens minimamente invasivas, além de revisões sobre os principais conceitos relacionados às doenças da coluna vertebral.

“Um evento como esse fortalece a nossa capacidade de oferecer uma medicina de ponta, impulsiona o intercâmbio de conhecimento e consolida a Bahia como referência em medicina especializada. É um ganho para toda a população baiana”, destaca Matheus Azi.