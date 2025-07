Vacinação contra meningite atinge maior público em Salvador

Vacina ACWY já era oferecida no SUS a adolescentes de 11 a 14 anos - Foto: Otávio Santos | Secom PMS

A vacina meningocócica ACWY, que combate a meningite bacteriana, tem o seu público ampliado em Salvador através do Sistema Único de Saúde (SUS). A partir de julho crianças d e 12 meses já podem receber a dose de reforço em todas as 162 salas de vacinação da rede. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) nesta quarta-feira, 9.

A medida, já em vigor, amplia a proteção contra os principais sorogrupos da bactéria causadora da doença e está prevista na Nota Técnica nº 77/2025 do Ministério da Saúde. Com a atualização, o reforço será feito com a vacina ACWY, que protege contra os sorogrupos A, C, W e Y, considerados mais graves.

Segundo a pasta, o novo esquema vacinal seguirá da seguinte forma:

Aos 3 meses de idade: 1ª dose da vacina meningocócica C;

Aos 5 meses de idade: 2ª dose da vacina meningocócica C;

Dos 12 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade: reforço com a vacina meningocócica ACWY;

Dos 11 a 14 anos de idade: reforço com a vacina meningocócica ACWY.

A subcoordenadora de Imunização da SMS, Taciana Matos, declarou que a atualização representa um avanço na proteção oferecida à população infantil. “Essa ampliação é importante não só para Salvador, como para o país inteiro, porque essas crianças de 12 meses passam a ter uma proteção ampliada. Antes, o calendário nacional previa que, aos três meses, a criança tomava uma dose da meningocócica C; aos cinco meses, a segunda dose; e, aos 12 meses, a dose de reforço com a mesma vacina”, explicou.

A vacina ACWY já era oferecida no SUS a adolescentes de 11 a 14 anos, em dose única ou como reforço, de acordo com o histórico vacinal. Agora, a substituição da dose de reforço da meningocócica C pela ACWY para crianças de 12 meses amplia o alcance da proteção oferecida gratuitamente pela rede pública.

Saiba o que é a meningite

A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Essa inflamação pode ser causada por diferentes agentes, sendo mais comumente por vírus ou bactérias, mas também pode ser causada por fungos, parasitas ou outras condições, como traumas.

A doença provoca sintomas como dor de cabeça e na nuca, rigidez no pescoço, febre e vômito. Ela pode evoluir rapidamente, em especial entre crianças e adolescentes, para perda dos sentidos, gangrena dos pés, pernas, braços e mãos.