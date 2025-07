Burnout: conheça 5 maneiras de evitar a síndrome e cuidar da saúde

Burnout é a síndrome do esgotamento profissional - Foto: Reprodução

O Burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é um transtorno causado pelo excesso de demandas e estresse no ambiente de trabalho, resultando em exaustão física e mental. Diante desse cenário, o neurologista Italo Almeida defende a importância da prevenção, com foco em saúde mental e nutrição adequada para equilibrar a produção de neurotransmissores.

O especialista alerta para os sinais da síndrome e destaca que a Medicina do Estilo de Vida oferece ferramentas baseadas em evidências científicas para prevenir o Burnout e todas as outras patologias que comprometem a produtividade e felicidade. Confira cinco dicas essenciais:

1- Priorize o Sono Reparador

Dormir menos de 6 horas por noite aumenta o cortisol (hormônio do estresse) em 37%. O ideal para a maioria é entre 7h e 9h por noite. Evite telas uma hora antes de dormir (a luz azul suprime a melatonina). Chás de camomila são recomendados. “Estabeleça um ritual noturno. Busque que sua última refeição do dia seja leve e tente ir para a cama mais cedo. Isso com certeza vai ser benéfico para o corpo”, orienta Almeida.

2. Alimentação Anti-Inflamatória

Priorizar consumo de frutas, legumes e folhas. Quanto mais vegetais com maior teor em fibra, melhor funcionamento da microbiota, as bactérias intestinais que produzem substâncias que ajudam a relaxar o seu cérebro. Já o açúcar refinado e produtos ultraprocessados pioram a fadiga adrenal. Alimentos ricos em Ômega-3, a exemplo de sardinha e chia, reduzem marcadores inflamatórios como IL-6.



“Na Bahia, poucos peixes oferecem Omega-3. Peixes criados em cativeiro e alimentados com ração praticamente não têm Ômega-3, que é obtido das algas do fundo do mar. A opção para quem não consegue pela alimentação é suplementar” indica o médico.

3. Movimento Diário (30 min/dia)

De acordo com estudos, exercícios moderados (caminhada, yoga) aumentam BDNF (proteína que protege neurônios) e reduzem ansiedade em 40% (Harvard Medical School, 2023). “O importante é manter a frequência, mesmo que não consiga tempo e a intensidade desejada no início. Comece com uma caminhada, troque o elevador pelas escadas, mas mantenha-se em movimento”, recomenda.

4 - Técnicas de Gerenciamento de Estresse

Uma das dicas mais simples e mais importantes: exercícios de respiração. Respiração 4-7-8 (4s inspira, 7s segura, 8s expira) reduz cortisol em 20% quando praticada por apenas cinco minutos. “A expiração longa ajuda a estimular o nervo vago e reduz o cortisol em poucos minutos”, explica. Outras técnicas de Mindfulness são muito recomendadas. Bastam cinco a dez minutos de meditação por dia para diminuir a ruminação mental e o estresse.



“Utilizar do respiro fisiológico que é, realizar uma inspiração profunda e, no limite dessa inspiração, fazer outra inspiração curta adicional, seguido de uma expiração bem longa é um método que contribui para a redução do estresse rapidamente”, indica.

5 - Conexão Social e Propósito

Relações significativas e verdadeiras ativam a ocitocina, hormônio que neutraliza o cortisol. “Amigos e amor fazem grande bem e dão mais sentido à vida”, reitera o especialista. Dica prática: agende pelo menos um encontro semanal offline com amigos/família



. “A diversão alivia bastante o estresse. E essa diversão não tem relação com a ilusão proporcionada pelo consumo do álcool. É importante nutrir-se de momentos especiais, fazer algo que gosta com pessoas que gosta”, recomenda o especialista.