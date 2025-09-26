Menu
MUNDO

Jovem aparece vivo durante próprio funeral e deixa família em choque

Ministério Público investiga como ocorreu o erro de identificação que gerou a confusão

Luan Julião

Por Luan Julião

26/09/2025 - 16:37 h
Corpo que estava sendo velado foi então levado de volta ao necrotério
Corpo que estava sendo velado foi então levado de volta ao necrotério

Um episódio inusitado e bizarro aconteceu em Córdoba, na Argentina, no último fim de semana: um jovem de 22 anos, dado como morto, reapareceu durante seu próprio velório, causando choque entre familiares e amigos. A confusão se deu porque, dias antes, ele havia desaparecido enquanto bebia em Alderetes, deixando a família sem notícias.

Acreditando que ele havia sido vítima de um acidente envolvendo um caminhão de cana-de-açúcar em 18 de setembro, em Tucumán, os parentes reconheceram um corpo que pensavam ser o do rapaz. A identificação foi feita pela mãe, com base nas roupas e em algumas características físicas, e os restos mortais foram liberados para o velório.

Quando o jovem chegou à cerimônia, interrompendo o funeral, teria apenas declarado: “Estou vivo!”, deixando todos atônitos. Ele explicou que não tinha conhecimento do que estava acontecendo em casa e se dirigiu à delegacia para esclarecer a situação. O corpo que estava sendo velado foi então levado de volta ao necrotério, enquanto se confirmava a verdadeira vítima do acidente.

As investigações posteriores revelaram que a pessoa atropelada era, na verdade, Maximiliano Enrique Acosta, de 28 anos, residente em Delfín Gallo, cidade próxima a Córdoba. Seu corpo foi finalmente devolvido à família, e o funeral foi realizado na terça-feira, 23 de setembro.

O Ministério Público abriu uma apuração interna para entender como ocorreu o erro de identificação, que resultou em um mal-entendido tão inusitado e viralizou internacionalmente.

