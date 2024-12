Jovem chora após transar com 101 homens em um dia: agora ela quer mil

Lily Phillips - Foto: Reprodução

Lily Phillips, de 23 anos, abriu o coração ao relembrar uma das experiências mais intensas de sua vida profissional: transar com 101 homens em um único dia, como parte de um projeto para o conteúdo exclusivo de seu perfil no OnlyFans. Apesar de o feito ter gerado grande repercussão, a jovem admitiu que a experiência deixou marcas emocionais negativas.

Em entrevista ao diretor Josh Pieters no documentário "I Slept With 100 Men in One Day" (disponível no YouTube), Lily se emocionou ao falar sobre o episódio. “Não é algo para pessoas fracas, honestamente. Foi muito difícil. Não sei se recomendaria. A sensação é diferente... apenas um entra e sai, algo intenso. Às vezes me sinto tão robótica”, desabafou.

Lily revelou que o impacto da experiência foi tão grande que ela mal consegue se lembrar de todos os participantes. “Consigo pensar em cinco, seis caras, talvez 10, dos quais me lembro. E é isso. Se eu não tivesse os vídeos, nem saberia que foram 100”, confessou, reforçando como o processo foi desgastante e distante de algo prazeroso.

Apesar do desgaste emocional, a atriz encara esses desafios como parte da carreira que escolheu e, ao mesmo tempo, como uma maneira de explorar os limites pessoais e profissionais.

Mesmo com as dificuldades enfrentadas durante o evento, Lily agora almeja superar sua marca pessoal. Ela revelou estar se preparando para transar com 1.000 homens em um período de 24 horas, uma façanha que seria realizada em janeiro. Para Lily, essa nova meta não é apenas um desafio profissional, mas também uma tentativa de alcançar um recorde mundial.

"Mal posso esperar. É muito emocionante. Será algo que ninguém fez antes, um verdadeiro desafio!", declarou com entusiasmo.