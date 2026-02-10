Menu
CRIME BRUTAL

Jovem é morta pelo próprio pai após briga por causa de política

Inquérito no Reino Unido revela detalhes do crime ocorrido nos Estados Unidos

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

10/02/2026 - 21:30 h

Lucy Harrison e o pai Kris Harrison
Lucy Harrison e o pai Kris Harrison

Um crime brutal agora é alvo de um inquérito minucioso no Tribunal de Coroner de Cheshire, no Reino Unido. A jovem britânica Lucy Harrison, de 23 anos, foi morta a tiros pelo próprio pai, Kris Harrison, durante uma visita à família em Prosper, no Texas (EUA).

O caso, ocorrido em janeiro de 2025, ganhou novos contornos nesta terça-feira, 10, com depoimentos que detalham os momentos finais da vítima.

Segundo o relato de Sam Littler, namorado de Lucy, o dia em que o casal planejava retornar à Inglaterra começou com uma discussão acalorada entre pai e filha. O tema central do conflito teria sido o cenário político americano, envolvendo opiniões divergentes sobre Donald Trump.

Horas após o desentendimento, a jovem foi levada pelo pai a um quarto e, poucos segundos depois, um disparo fatal foi ouvido.

Impasse na justiça e desdobramentos

Embora um grande júri no Texas tenha decidido não apresentar acusações criminais contra o pai em solo americano, a justiça britânica segue com a apuração dos fatos. A defesa de Kris Harrison tentou, sem sucesso, afastar a juíza Jacqueline Devonish, alegando que o inquérito estaria assumindo um tom de investigação criminal.

Avião em pane sai da pista e para a metros do mar
Cai sequência de vitórias do United e torcedor segue sem cortar cabelo
Asteroide de 60 metros ameaça a Lua e NASA avalia explosão nuclear

A mãe da vítima, Jane Coates, prestou homenagem à filha no tribunal, descrevendo-a como uma "força da vida" e uma mulher apaixonada por debates e engajada com suas crenças.

O depoimento do namorado foi crucial para estabelecer a cronologia do evento. Littler afirmou ter encontrado Lucy caída próximo ao banheiro logo após o tiro, enquanto o pai gritava pela esposa sem oferecer explicações sobre o ocorrido.

O inquérito no Reino Unido prossegue para reunir mais evidências e esclarecer as circunstâncias que levaram ao disparo fatal.

Tags:

crime justiça mundo

