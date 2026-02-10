Cai sequência de vitórias do United e torcedor segue sem cortar cabelo

Frank Ilett não corta o cabelo há quase 500 dias por causa de promessa feita pelo Manchester United - Foto: Reprodução | TheUnitedStrand

Após emendar quatro vitórias seguidas sob o comando técnico de Michael Carrick, ídolo da equipe como jogador, o Manchester United empatou por 1 a 1 com o West Ham fora de casa e deixou a sequência positiva escapar. O resultado desta terça-feira, 10, impacta não somente a equipe, mas também um torcedor que fez uma promessa inusitada.

Em meio uma sequência irregular do United em outubro de 2024, Frank Ilett, um britânico de 29 anos, prometeu que só voltaria a cortar o cabelo quando o time vencesse cinco partidas consecutivas em jogos oficiais. Desde então, já são quase 500 dias que o United não consegue alcançar a marca e que o torcedor não corta o cabelo.

A promessa rapidamente fez com que o torcedor viralizasse nas redes sociais ao registrar a evolução do cabelo e comentar as atuações da equipe, o que fez com que ele se tornasse uma das figuras mais conhecidas ligadas ao clube na internet e fosse lembrado a cada sequência de resultados positivos da equipe, como aconteceu nesta semana.

Sequência de vitórias quebrada

No início deste ano, a direção do Manchester United optou pela demissão do português Ruben Amorim, que teve somente 31,9% de aproveitamento durante sua passagem, a pior marca entre todos os técnicos que passaram pelo clube desde a saída de Alex Ferguson. Para seu lugar, a equipe optou pela contratação do ex-jogador e ídolo Michael Carrick.

O United venceu todos os quatro jogos disputados sob o comando do ex-jogador, sendo três dessas vitórias contra Manchester City, Arsenal e Tottenham, clubes do chamado “Big Six”, grupo que reúne os seis times mais relevantes da Inglaterra na atualidade. A sequência reacendeu a possibilidade do torcedor da equipe, enfim, cortar o cabelo.

Diante da possibilidade, Frank Ilett chegou a assistir a partida em uma transmissão ao vivo, onde ele cortaria o próprio cabelo caso o United saísse vencedor da partida, o que não aconteceu. Com o empate, o torcedor guardou as tesouras e garantiu que o desafio continuará até que a sequência de cinco vitórias seja alcançada.

Ele pretende doar o cabelo a uma instituição de caridade que produz perucas para crianças e jovens em tratamento contra o câncer.

O jogo

Com os brasileiros Matheus Cunha e Casemiro entre os titulares, o United passou longe de repetir as boas atuações das últimas partidas. Depois de pouco produzir na primeira etapa, os Red Devils sofreram um gol logo no início do segundo tempo, com Jarrod Bowen cruzando rasteiro para o meia Tomas Soucek desviar para o gol.

A partir daí, o United passou a controlar a posse de bola em busca da reação, o que tardou a chegar. Casemiro chegou a marcar de cabeça aos 15 minutos da segunda etapa, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR.

Mbeumo, atacante do Manchester United, disputa a bola com o zagueiro Mavropanos, do West Ham | Foto: Divulgação | Manchester United

Com o passar do tempo, a possibilidade de vitória tornou-se cada vez mais distante, o que afastava o tão esperado corte de cabelo de Frank Ilett e colocava o empate como o resultado mais factível de ser alcançado. Já nos acréscimos, Benjamin Sesko recebeu um cruzamento à meia altura de Mbeumo, bateu de primeira e balançou as redes para evitar a derrota.