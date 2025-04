Jovem mata mãe e padastro e convive com corpos por duas semanas

Os corpos só foram descobertos no dia 28 de fevereiro após Nikita faltar à aula por duas semanas - Foto: Reprodução/NY Post

Um jovem de 17 anos está sendo acusado de matar a mãe e o padrasto e ter convivido com os dois corpos na casa por mais de duas semanas, em Wakeusha Wisconsin (EUA). As informações são do NY Post.

Identificado como Nikita Casap, o adolecente compareceu ao tribunal de Wisconsin na última quinta-feira, 27. Ele está sendo acusado de duplo homicídio, será julgado como adulto e pode pegar prisão perpétua.

Os corpos só foram descobertos no dia 28 de fevereiro após Nikita faltar à aula por duas semanas. Pessoas próximas ao padrasto também teriam suspeitado das mensagens "estranhas" enviadas do seu próprio telefone.

Quando os policiais chegaram no local, encontraram o corpo da mãe do adolescente, Tatiana Casap, perto da cozinha, sob uma pilha de roupas e cobertores. Ela foi atingida com dois tiros no pescoço, no tronco, no abdômen e no punho direito.

Já o corpo do padrasto, identificado como Donald Mayer, foi encontrado no escritório com um tiro na cabeça. Como a casa está localizada em uma área isolada, não havia registros de denúncias de disparos.

O adolescente não estava em casa no momento, mas foi preso dias depois em uma blitz em Wakeeney, no estado de Kansas. Segundo o registro da polícia, os corpos das vítimas já estavam em estado de decomposição. As autoridades usaram métodos avançados para confirmar as identidades e a causa da morte.