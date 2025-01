Justiça da Bolívia determina prisão de Evo Morales por tráfico humano

Evo faltou a duas audiências nesta semana - Foto: Aizar Raldes | AFP

A Justiça boliviana determinou, nesta sexta-feira, 17, a prisão do ex-presidente Evo Morales, acusado de tráfico de pessoas. A decisão ocorreu após a ausênica do líder político a uma audiência de custódia.

A informação foi confirmada pela Agência Boliviana de Informação (ABI). Morales havia sido intimado pelo juiz Nelson Alberto Rocabado para se explicar acerca das acusações de tráfico humano agravado e de ter mantido relações com uma adolescente, no ano de 2015, quando ainda era presidente do país.

Foi a segunda ausência de Morales, que terá suas contas bancárias congeladas, a uma audiência sobre o tema nesta semana. “Estes elementos apresentados constituídos pelos atestados médicos particulares, na opinião do juiz abaixo assinado, não constituem impedimento legítimo para o agora arguido não comparecer a esta audiência", diz trecho da decisão do juiz.