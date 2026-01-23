Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JUSTIÇA

Lembra dele? Julgamento de Luigi Mangione já tem data para começar

Jovem é acusado de matar o CEO de uma das maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

23/01/2026 - 22:58 h
Luigi Mangione em audiência no Tribunal de Nova York
Luigi Mangione em audiência no Tribunal de Nova York -

O julgamento contra Luigi Mangione, acusado de assassinar o CEO de uma das maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos, começará com a seleção do júri no dia 8 de setembro, segundo informações da mídia local.

O crime aconteceu no dia 4 de dezembro de 2024, quando o jovem de 27 anos atirou várias vezes em Brian Thompson, diretor-executivo da UnitedHealthcare, em uma rua de Manhattan, em Nova York. Em seguida, teria fugido de bicicleta.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Brasileiro é condenado à prisão perpétua após matar ex no exterior
Trump diz que Ucrânia está disposta a aceitar acordo de paz com Rússia
Torcida invade CT e agride atletas após escândalo de violência sexual

Mangione foi preso cinco dias depois em um restaurante de fast-food em Altoona, na Pensilvânia, a 370 quilômetros do local do crime. O assassinato, captado em vídeo, chocou os Estados Unidos e expôs a insatisfação pública com o sistema de saúde privado do país.

Se o juiz responsável pelo caso excluir a pena de morte como possível sentença para Mangione, as alegações iniciais do julgamento começarão em 13 de outubro. Caso contrário, o início poderá ser adiado para 11 de janeiro de 2027.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crime julgamento notícias EUA segurança pública sistema de saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Luigi Mangione em audiência no Tribunal de Nova York
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Luigi Mangione em audiência no Tribunal de Nova York
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Luigi Mangione em audiência no Tribunal de Nova York
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Luigi Mangione em audiência no Tribunal de Nova York
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x