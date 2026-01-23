Lembra dele? Julgamento de Luigi Mangione já tem data para começar

Luigi Mangione em audiência no Tribunal de Nova York - Foto: STEVEN HIRSCH | POOL | AFP

O julgamento contra Luigi Mangione, acusado de assassinar o CEO de uma das maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos, começará com a seleção do júri no dia 8 de setembro, segundo informações da mídia local.

O crime aconteceu no dia 4 de dezembro de 2024, quando o jovem de 27 anos atirou várias vezes em Brian Thompson, diretor-executivo da UnitedHealthcare, em uma rua de Manhattan, em Nova York. Em seguida, teria fugido de bicicleta.

Mangione foi preso cinco dias depois em um restaurante de fast-food em Altoona, na Pensilvânia, a 370 quilômetros do local do crime. O assassinato, captado em vídeo, chocou os Estados Unidos e expôs a insatisfação pública com o sistema de saúde privado do país.

Se o juiz responsável pelo caso excluir a pena de morte como possível sentença para Mangione, as alegações iniciais do julgamento começarão em 13 de outubro. Caso contrário, o início poderá ser adiado para 11 de janeiro de 2027.