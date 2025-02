Mãe aparece e expulsa filho de fila para sexo com atriz pornô

Bonnie Blue - Foto: Reprodução

Tal qual na inesquecível cena do filme 'Bruna Surfistinha', a estrela pornô Bonnie Blue criou uma fila de homens para transar com ela. A musa só não contava que a mãe de um dos pretendentes apareceria no local para expulsar o filho.

"Vista suas roupas, senão eu vou chamar a polícia para te pegar!", gritou a mulher. "Vista suas roupas agora e saia. Saia daqui agora!", acrescentou ela em vídeo que viralizou no TikTok.

Vários homens ainda tentaram acalmar a mulher e fazê-la baixar a voz, mas ela se recusou até que o seu filho fosse embora com ela.

O jovem ainda tentou argumentar, dizendo que tem 19 anos, mas a mãe não desistiu. No fim, timidamente, o rapazdeixou o local.

Bonnie faz sucesso nas redes sociais por causa das aventuras sexuais. Ela garante já ter feito sexo com mais de mil homens em 24 horas, por exemplo. Foram exatamente 1.057.