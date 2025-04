Mãe confessa ter matado filho após viagem à Disney

Mulher é acusada de matar filho após viagem à Disney - Foto: Divulgação | Polícia EUA - Disney

Uma mulher foi presa após confessar que matou o próprio filho de 11 anos. Saritha Ramaraju, de 48 anos, disse para a polícia que cometeu o crime depois de viagem dos dois aos parques da Disney, nos Estados Unidos.

Em relato, a mãe afirmou que eles haviam retornado de viagem há três dias. O menino ficaria com o pai a partir daquele dia.

Segundo informações da polícia americana, o crime ocorreu no último dia 19, em um motel - espécie de pousada nos EUA - na Califórnia

Um vídeo de uma câmera corporal mostra o momento em que a mulher foi detida. Ela aparece andando calmamente em direção aos policiais armados.

Ela foi questionada pelos agentes se estava sozinha no quarto e, então, declarou que a criança também está na acomodação. Os policias, porém, encontraram o menino já morto, com marcas de facada, e com várias lembranças compradas nos parques ao seu redor.

Em depoimento, a mulher confirmou que tirou a vida do filho e declarou que também tomou remédios para se matar em seguida, mas foi encaminhada para um hospital. Ela está presa na cadeia do Condado de Orange.