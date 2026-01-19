Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRAGÉDIA

Mais de 30 pessoas morrem após descarrilamento de trem na Espanha

Um trem que ia de Málaga para Madri descarrilou e invadiu a via por onde trafegava um trem da Renfe

Carla Melo

Por Carla Melo

19/01/2026 - 13:30 h
O desastre também deixou aproximadamente 123 feridos
O desastre também deixou aproximadamente 123 feridos -

Um descarrilamento de trem deixou ao menos 39 mortos e centenas de feridos na província de Córdoba, na Espanha. No momento do acidente, a imprensa espanhola havia informado que ao menos 21 pessoas morreram, mas o número aumentou durante à noite, segundo um porta-voz do Ministério do Interior.

O desastre também deixou aproximadamente 123 feridos, dos quais 48 pessoas permaneciam hospitalizadas, 12 delas em terapia intensiva, segundo os serviços de emergência.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O que aconteceu?

A tragédia ocorreu às 19h45 locais, perto da estação de Andamuz, na região da Andaluzia, quando um trem da espanhola Iryo que ia de Málaga para Madri descarrilou e invadiu a via por onde trafegava um trem da Renfe, com o qual colidiu. As informações foram publicadas Adif, administradora pública da rede de trens.

"A frente do trem que viajava de Madri para Huelva colidiu, pelo que sabemos até o momento, com um ou mais vagões que haviam cruzado os trilhos", disse o ministro dos Transportes, Óscar Puente.

Leia Também:

Contragolpe: UE cogita taxar Trump em mais de R$ 580 bilhões
Voluntários recebem R$ 150 por hora para testar escorregadores de aviões
Protestos no Irã já deixam mais de 5 mil mortos

Vídeos que viralizaram nas redes sociais mostravam os vagões descarrilados cercados de pessoas e ambulâncias, enquanto membros dos serviços de emergência atendiam os feridos. Voluntários também se aproximavam para ajudar nos trabalhos.

Causas ainda não conhecidas

Autoridades não apontaram uma possível causa do acidente, que Óscar Puente descreveu como "extremamente estranho". Ele destacou que o trem da Iryo tinha quatro anos e era "praticamente novo", e que a via havia sido "totalmente reformada".

"Todos os especialistas ferroviários que estiveram aqui hoje e que estão neste centro, e aqueles que pudemos consultar, estão extremamente surpresos com o acidente porque, como eu disse, é muito estranho", acrescentou.

A Casa Real da Espanha expressou "grande preocupação" com o acidente. O chefe de governo do país, Pedro Sánchez, suspendeu sua agenda de amanhã e expressou no X condolências às famílias das vítimas. "Hoje é uma noite de profunda dor para o nosso país", publicou.

O papa Leão XIV afirmou estar "profundamente triste" com o ocorrido.

Na estação de Madri e em várias da Andaluzia, autoridades montaram espaços para atender familiares das vítimas, informou a Adif. As linhas de alta velocidade entre a capital e o sul da Espanha não vão operar amanhã, por causa do acidente, acrescentou a entidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente ferroviário Córdoba Descarrilamento de trem Investigações sobre causas Segurança nos transportes Vítimas e feridos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O desastre também deixou aproximadamente 123 feridos
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

O desastre também deixou aproximadamente 123 feridos
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

O desastre também deixou aproximadamente 123 feridos
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

O desastre também deixou aproximadamente 123 feridos
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x