Mais de 30 pessoas morrem após descarrilamento de trem na Espanha

Um descarrilamento de trem deixou ao menos 39 mortos e centenas de feridos na província de Córdoba, na Espanha. No momento do acidente, a imprensa espanhola havia informado que ao menos 21 pessoas morreram, mas o número aumentou durante à noite, segundo um porta-voz do Ministério do Interior.

O desastre também deixou aproximadamente 123 feridos, dos quais 48 pessoas permaneciam hospitalizadas, 12 delas em terapia intensiva, segundo os serviços de emergência.

O que aconteceu?

A tragédia ocorreu às 19h45 locais, perto da estação de Andamuz, na região da Andaluzia, quando um trem da espanhola Iryo que ia de Málaga para Madri descarrilou e invadiu a via por onde trafegava um trem da Renfe, com o qual colidiu. As informações foram publicadas Adif, administradora pública da rede de trens.

"A frente do trem que viajava de Madri para Huelva colidiu, pelo que sabemos até o momento, com um ou mais vagões que haviam cruzado os trilhos", disse o ministro dos Transportes, Óscar Puente.

Vídeos que viralizaram nas redes sociais mostravam os vagões descarrilados cercados de pessoas e ambulâncias, enquanto membros dos serviços de emergência atendiam os feridos. Voluntários também se aproximavam para ajudar nos trabalhos.

Causas ainda não conhecidas

Autoridades não apontaram uma possível causa do acidente, que Óscar Puente descreveu como "extremamente estranho". Ele destacou que o trem da Iryo tinha quatro anos e era "praticamente novo", e que a via havia sido "totalmente reformada".

"Todos os especialistas ferroviários que estiveram aqui hoje e que estão neste centro, e aqueles que pudemos consultar, estão extremamente surpresos com o acidente porque, como eu disse, é muito estranho", acrescentou.

Ya en Córdoba camino del lugar del accidente. La cifra de fallecidos alcanza ya a 39 y no es definitiva. Quiero expresar todo mi agradecimiento al enorme trabajo de los equipos de rescate durante la noche, en circunstancias muy difíciles, y mis condolencias a víctimas y familia… https://t.co/z4EBWF9fjM — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 19, 2026

A Casa Real da Espanha expressou "grande preocupação" com o acidente. O chefe de governo do país, Pedro Sánchez, suspendeu sua agenda de amanhã e expressou no X condolências às famílias das vítimas. "Hoje é uma noite de profunda dor para o nosso país", publicou.

O papa Leão XIV afirmou estar "profundamente triste" com o ocorrido.

Na estação de Madri e em várias da Andaluzia, autoridades montaram espaços para atender familiares das vítimas, informou a Adif. As linhas de alta velocidade entre a capital e o sul da Espanha não vão operar amanhã, por causa do acidente, acrescentou a entidade.