Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Voluntários recebem R$ 150 por hora para testar escorregadores de aviões

Testes são realizados por uma empresa do setor aeronáutico

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

19/01/2026 - 7:04 h
Esses dispositivos precisam passar por testes frequente
Esses dispositivos precisam passar por testes frequente -

Cerca de 120 voluntários receberam uma proposta curiosa nos Estados Unidos: deslizar por escorregadores de evacuação de aeronaves em testes controlados e, por isso, ganhar US$ 30 por hora (aproximadamente R$ 150). A atividade não envolveu qualquer situação de risco real e fez parte de avaliações técnicas de segurança.

A ação foi conduzida pela Collins Aerospace, uma das maiores fornecedoras de equipamentos aeronáuticos do mundo, responsável pela fabricação de itens que vão de assentos de luxo a sistemas infláveis de evacuação, conhecidos como escorregadores de emergência.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Testes frequentes

Esses dispositivos precisam passar por testes frequentes para comprovar que, em um cenário real, são capazes de retirar todos os passageiros da aeronave em até 90 segundos, prazo determinado pelas normas internacionais de aviação.

Embora a empresa não tenha detalhado o motivo específico dessa nova rodada de avaliações, os testes ocorreram entre os dias 18 e 20 de novembro, em uma instalação da Collins na cidade de Phoenix, nos Estados Unidos.

Leia Também:

Trump cobra US$ 1 bilhão para países ficarem em conselho de Gaza
Câmara deve analisar acordo Mercosul-UE logo após recesso parlamentar
Conflito entre facções deixa ao menos 27 mortos na Colômbia; entenda

Para selecionar os participantes, a companhia contou com o apoio da agência de recrutamento Aerotek. Os voluntários utilizaram capacetes e equipamentos de proteção e tiveram como principal tarefa descer o escorregador no menor tempo possível. O grupo reuniu tanto pessoas sem qualquer vivência no setor aéreo quanto indivíduos que já haviam participado de testes semelhantes.

Os escorregadores mais modernos utilizam tecnologia inteligente capaz de identificar o contato com o solo e ajustar automaticamente o comprimento do equipamento, otimizando o processo de evacuação. Ainda assim, os fabricantes precisam atender a critérios técnicos cada vez mais rigorosos.

Exigências da Federal Aviation Administration:

  • Funcionamento sob ventos de até 25 nós
  • Chuvas intensas de até 25 milímetros por hora
  • Temperaturas extremas que variam de -54 °C a 71 °C

Segundo a Collins, seus modelos conseguem inflar completamente em até seis segundos.

Há também diferentes tipos de escorregadores, conforme o porte da aeronave. Modelos usados em aviões menores, como o Boeing 737, são mais simples. Já aeronaves de grande porte, como o Boeing 777, utilizam escorregadores duplos, que podem funcionar também como botes salva-vidas, com cobertura e suprimentos integrados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aeronave avião evacuação testes voluntários

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Esses dispositivos precisam passar por testes frequente
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Esses dispositivos precisam passar por testes frequente
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Esses dispositivos precisam passar por testes frequente
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Esses dispositivos precisam passar por testes frequente
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x