Voluntários recebem R$ 150 por hora para testar escorregadores de aviões

Cerca de 120 voluntários receberam uma proposta curiosa nos Estados Unidos: deslizar por escorregadores de evacuação de aeronaves em testes controlados e, por isso, ganhar US$ 30 por hora (aproximadamente R$ 150). A atividade não envolveu qualquer situação de risco real e fez parte de avaliações técnicas de segurança.

A ação foi conduzida pela Collins Aerospace, uma das maiores fornecedoras de equipamentos aeronáuticos do mundo, responsável pela fabricação de itens que vão de assentos de luxo a sistemas infláveis de evacuação, conhecidos como escorregadores de emergência.

Testes frequentes

Esses dispositivos precisam passar por testes frequentes para comprovar que, em um cenário real, são capazes de retirar todos os passageiros da aeronave em até 90 segundos, prazo determinado pelas normas internacionais de aviação.

Embora a empresa não tenha detalhado o motivo específico dessa nova rodada de avaliações, os testes ocorreram entre os dias 18 e 20 de novembro, em uma instalação da Collins na cidade de Phoenix, nos Estados Unidos.

Para selecionar os participantes, a companhia contou com o apoio da agência de recrutamento Aerotek. Os voluntários utilizaram capacetes e equipamentos de proteção e tiveram como principal tarefa descer o escorregador no menor tempo possível. O grupo reuniu tanto pessoas sem qualquer vivência no setor aéreo quanto indivíduos que já haviam participado de testes semelhantes.

Os escorregadores mais modernos utilizam tecnologia inteligente capaz de identificar o contato com o solo e ajustar automaticamente o comprimento do equipamento, otimizando o processo de evacuação. Ainda assim, os fabricantes precisam atender a critérios técnicos cada vez mais rigorosos.

Exigências da Federal Aviation Administration:

Funcionamento sob ventos de até 25 nós

Chuvas intensas de até 25 milímetros por hora

Temperaturas extremas que variam de -54 °C a 71 °C

Segundo a Collins, seus modelos conseguem inflar completamente em até seis segundos.

Há também diferentes tipos de escorregadores, conforme o porte da aeronave. Modelos usados em aviões menores, como o Boeing 737, são mais simples. Já aeronaves de grande porte, como o Boeing 777, utilizam escorregadores duplos, que podem funcionar também como botes salva-vidas, com cobertura e suprimentos integrados.