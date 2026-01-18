Menu
POLÍTICA
RITO ACELERADO

Câmara deve analisar acordo Mercosul-UE logo após recesso parlamentar

Documento precisa ser chancelado por parlamentares dos países envolvidos

Ane Catarine

Por Ane Catarine

18/01/2026 - 16:18 h
Imagem ilustrativa da imagem Câmara deve analisar acordo Mercosul-UE logo após recesso parlamentar
-

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), celebrou no sábado, 17, a assinatura do acordo de livre comércio firmado entre o Mercosul e a União Europeia.

Como para entrar em vigor o documento precisa ser chancelado por parlamentares dos países envolvidos, ele garantiu que a Casa dará prioridade à análise do texto.

A expectativa é que o tema seja discutido em reunião de líderes convocada para o dia 28 de janeiro, a primeira do ano após o recesso.

“Pretendemos dar ao acordo a tramitação mais rápida possível na Câmara dos Deputados para que ele possa entrar em vigor o quanto antes e, assim, começar a repartir seus frutos a todos os participantes”, escreveu Motta na rede X (antigo Twitter).

O presidente da Câmara também afirmou que o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia abre oportunidades para mais crescimento e mais empregos no Brasil.

Leia Também:

Lula se reúne com líderes da UE antes da assinatura do acordo Mercosul
“Oui évidemment”: deu o óbvio acordo UE Mercosul!
Entenda os principais pontos do acordo Mercosul e União Europeia
”Economia baiana pode se beneficiar do acordo Mercosul União Europeia”, celebra Augusto Vasconcelos

Assinatura

Mercosul e União Europeia assinaram no sábado, 17, em Assunção, no Paraguai, um acordo de livre comércio que abrange um mercado de cerca de 720 milhões de pessoas e um Produto Interno Bruto (PIB) estimado em US$ 22 trilhões. As negociações se arrastavam desde 1999, há 26 anos.

A cerimônia contou com a presença dos presidentes dos países do Mercosul, com exceção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

