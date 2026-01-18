Protestos no Irã já deixam mais de 5 mil mortos

- Foto: Alireza Mohammadi/ AFP

Pelo menos 5 mil pessoas, incluindo 500 agentes de segurança, já morreram durante as manifestações contra o governo do Irã que se arrastam desde dezembro do ano passado.

As informações foram divulgadas à agência Reuters neste domingo, 18, por um porta-voz do regime iraniano que não quis se identificar.

O oficial atribuiu as mortes de “iranianos inocentes” a “terroristas e manifestantes armados”, mas afirmou não esperar que o número cresça mais.

Entenda

Os protestos no Irã começaram em 28 de dezembro, motivados pelo aumento de preços e pela piora das condições de vida, e se transformaram em uma contestação ampla ao regime dos aiatolás, que governa o país há quatro décadas.

Enquanto líderes ocidentais e organizações de direitos humanos responsabilizam a repressão estatal pelas mortes, Teerã culpa forças estrangeiras pelo aumento da violência.

No sábado, o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, acusou o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, de ser “responsável pelas mortes e pelas acusações contra a nação iraniana”.