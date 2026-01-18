Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ONDA DE VIOLÊNCIA

Protestos no Irã já deixam mais de 5 mil mortos

Informação foi divulgada por um porta-voz do regime iraniano

Redação

Por Redação

18/01/2026 - 20:25 h
Imagem ilustrativa da imagem Protestos no Irã já deixam mais de 5 mil mortos
-

Pelo menos 5 mil pessoas, incluindo 500 agentes de segurança, já morreram durante as manifestações contra o governo do Irã que se arrastam desde dezembro do ano passado.

As informações foram divulgadas à agência Reuters neste domingo, 18, por um porta-voz do regime iraniano que não quis se identificar.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O oficial atribuiu as mortes de “iranianos inocentes” a “terroristas e manifestantes armados”, mas afirmou não esperar que o número cresça mais.

Leia Também:

Pena de morte: Irã deve executar manifestante por enforcamento
Trump taxa em 25% países que negociam com Irã; Lula avalia impacto
Irã fica sem internet durante protestos que já somam 36 mortos
Onda de protestos no Irã se espalha e Trump faz ameaça violenta

Entenda

Os protestos no Irã começaram em 28 de dezembro, motivados pelo aumento de preços e pela piora das condições de vida, e se transformaram em uma contestação ampla ao regime dos aiatolás, que governa o país há quatro décadas.

Enquanto líderes ocidentais e organizações de direitos humanos responsabilizam a repressão estatal pelas mortes, Teerã culpa forças estrangeiras pelo aumento da violência.

No sábado, o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, acusou o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, de ser “responsável pelas mortes e pelas acusações contra a nação iraniana”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Agentes de Segurança Ali Khamenei crise humanitária crise política direitos humanos Donald Trump Irã manifestantes Oriente Médio protestos Repressão estatal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x