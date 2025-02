Mais de 40 pessoas morrem em acidente entre ônibus e caminhão

Imagens divulgadas mostram o ônibus completamente destruído pelo fogo após a colisão - Foto: Reprodução | X @Kapadia CP

Mais de 40 pessoas morreram após um grave acidente entre um ônibus e um caminhão, na madrugada de sábado, 8, no sul do México. Após a colisão, os veículos pegaram fogo.

O governo do estado de Tabasco informou que o ônibus transportava 48 passageiros, enquanto o caminhão tinha apenas o condutor. Entre as vítimas fatais estão 38 passageiros, dois motoristas do ônibus e o condutor do caminhão.

Imagens divulgadas mostram o ônibus completamente destruído pelo fogo após a colisão, restando apenas a estrutura metálica. A empresa responsável pelo ônibus, Tours Acosta, expressou profundo pesar pelo ocorrido e afirmou estar colaborando com as autoridades para determinar as causas do acidente.

Em uma publicação no Facebook, a empresa mencionou que o ônibus foi atingido por um caminhão que invadiu sua faixa na estrada Villa del Sol-Tecolutilla, em Tabasco. Eles também estão verificando se o veículo estava dentro dos limites de velocidade permitidos no momento da colisão.