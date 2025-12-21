Mapa de riscos 2026: conheça os países mais perigosos para viajar

Veja a lista dos países mais perigosos do mundo - Foto: Tomaz Silva | Agência Brasil

Planejar uma viagem internacional em 2026 exige atenção que vai além das passagens e hospedagens. A estabilidade política, a infraestrutura de saúde e os índices de criminalidade tornaram-se pilares essenciais na escolha de novos destinos.

Com base nesses fatores, a International SOS, consultoria global de saúde e segurança, divulgou o Mapa de Riscos 2026, um guia estratégico que aponta os locais mais seguros e os mais perigosos para viajantes e operações corporativas.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O levantamento é resultado de uma análise detalhada feita por médicos e especialistas em segurança, além de entrevistas com 860 líderes de gestão de riscos de 94 países. O mapa utiliza uma escala de cinco níveis: insignificante, baixo, médio, alto e extremo.

Os 10 países com risco extremo de segurança

A classificação de risco extremo indica locais onde o controle governamental é mínimo ou inexistente, com ameaças constantes de violência política, conflitos armados e infraestrutura de transporte e saúde praticamente nulas. No relatório de 2026, os dez países que ocupam o topo da lista de periculosidade são:

Afeganistão República Centro-Africana Iêmen Líbia Myanmar Somália Sudão Sudão do Sul Iraque Ucrânia

O estudo destaca que, quanto mais escura a tonalidade do país no mapa, mais crítica é a situação local, exigindo que empresas e turistas evitem qualquer deslocamento para essas regiões sem protocolos rigorosos de segurança.

O que define a classificação de um destino?

A International SOS avalia continuamente a capacidade de resposta das autoridades locais a emergências e a incidência de crimes e distúrbios sociais. Em 2026, o mapa também dá peso maior à estabilidade climática e ao acesso médico, fatores que podem alterar rapidamente o status de um país de "baixo" para "médio" risco.