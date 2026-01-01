Massacre no Equador deixa seis mortos na véspera do ano novo

Equador se tornou o país mais violento da América Latina - Foto: Xinhua

Um ataque armado no sudoeste do Equador - realizado na noite desta quarta-feira, 31, por volta das 23h no horário local - deixou seis pessoas mortas e 11 feridas. Segundo informação divulgada pela polícia local, o ataque foi direcionado a um grupo de pessoas que comemorava a chegada do Ano-Novo do lado de fora de uma residência.

"Em decorrência de um ato violento, foram registradas seis pessoas mortas e 11 pessoas feridas por disparos de arma de fogo", disse a polícia por meio de canal oficial no WhatsApp. A corporação destacou que o caso está em investigação por unidades especializadas da Polícia Nacional

Três dias antes, foi registrado outro ataque que também deixou seis mortos, incluindo um bebê. Os dois massacres aconteceram na província de Manabí, que foi declarada na quarta-feira, junto com outras oito, em estado de exceção devido ao aumento dos homicídios.

Violência no Equador

Entre janeiro e novembro de 2025, mais de 8.300 pessoas foram assassinadas no país, segundo informações do Ministério do Interior.

Com esses números, o país deve superar o recorde histórico até então, que registrou 47 homicídios por 100 mil habitantes em 2023. O Observatório do Crime Organizado estima que a taxa de 2025 será de 52 mortes violentas a cada 100 mil habitantes.

Esses dados também mostram que o Equador se tornou o país mais violento da América Latina. A explicação para isso pode estar nas disputas por poder entre quadrilhas de narcotraficantes com conexões com cartéis internacionais e no aumento da influência dessas organizações criminosas.