Mattel é processada por colocar link de site pornô em embalagem

Boneca "Wicked", da marca Mattel - Foto: Reprodução | Amazon

A famosa marca de brinquedos infantis Mattel foi processada por ter colocado um link para um site de pornografia na embalagem de bonecas relacionadas ao filme Wicked. A ação foi movida por Holly Ricketson, uma mulher do estado da Carolina do Norte (EUA), na última terça-feira, 3.

O processo tramita no Tribunal Federal de Los Angeles, na Califórnia. Ricketson afirmou que comprou uma boneca Wicked, da marca Mattel, para a filha. A garota, então, visitou um site de conteúdo adulto por meio do link fornecido pela fabricante de brinquedos.

Segundo Holly, sua filha mostrou a ela fotografias explícitas do site. O processo movido contra a Mattel exige pelo menos US$ 5 milhões em danos para qualquer pessoa nos Estados Unidos que tenha comprado as bonecas Wicked com o site de pornografia na embalagem do produto.

Rickertson disse que a compra da boneca não teria sido feita se ela soubesse que a embalagem conteria um site de conteúdo adulto. Ela afirmou que a Mattel não ofereceu reembolso do valor da compra.

A fabricante de brinquedos teria a intenção de vincular os compradores ao site WickedMovie.com, e não a um site de nome semelhante destinado a pessoas com 18 anos ou mais.