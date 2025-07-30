Médicos fazem cirurgia durante terremoto na Rússia e sala treme; veja

Terremoto de magnitude 8,8 atingiu a Península de Kamtchatka, no extremo leste da Rússia - Foto: Reprodução/ Vídeo

Em meio ao susto por conta do tsunami que atingiu a cidade de Petropavlovsk-Kamchatsky, na Rússia, médicos deram continuidade a um procedimento cirúrgico em um paciente, de acord com informações do ministro da Saúde, Oleg Melnikov, nas redes sociais nesta quarta-feira, 30.

“Apesar do perigo, os médicos permaneceram calmos e acompanharam o paciente até o fim”, escreveu Melnikov, acrescentando que o paciente está fora de perigo.

O terremoto de magnitude 8,8 atingiu a Península de Kamtchatka, no extremo leste da Rússia, danificou prédios e feriu várias pessoas. O Serviço Geofísico da Academia de Ciências da Rússia afirmou que esse foi o terremoto mais forte registrado na região de Kamtchatka, desde 1952.

A Península de Kamtchatka está situada no chamado Círculo de Fogo do Pacífico - uma zona de intensa atividade sísmica e vulcânica. O USGS alertou que as ondas de tsunami podem ultrapassar três metros acima do nível do mar em algumas regiões do Havaí e da costa russa.

Entenda

Até 2,5: Não chega a ser sentido, mas os sismógrafos registram.

De 2,5 a 5,4: É sentido, mas causa apenas pequenos danos.

De 5,5 a 6,0: Danos a edifícios e outras estruturas.

De 6,1 a 6,9: Causam muitos danos em áreas densamente povoadas.

De 7,0 a 7,9: É um grande terremoto, com danos sérios, como prédios destruídos, em áreas habitadas.

De 8,0 ou mais: É um terremoto ainda mais forte, que pode destruir totalmente comunidades perto do epicentro.