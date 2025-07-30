TREMOR NO MAR
Trabalhadores evacuam usina nuclear japonesa após alerta de tsunami
Terremoto de magnitude 8,7 próximo na costa leste da Rússia, desencadeou alertas de tsunami
Por AFP
Os funcionários da usina nuclear de Fukushima, no nordeste do Japão, foram retirados nesta quarta-feira, 30, após um terremoto de magnitude 8,7 próximo na costa leste da Rússia, que desencadeou alertas de tsunami no Pacífico.
Leia Também:
“Evacuamos todos os trabalhadores e funcionários” na usina de Fukushima, que foi desativada após ser atingida por um tsunami em 2011, disse à AFP uma porta-voz da TEPCO, uma empresa que opera a planta. A fonte acrescentou que não foram observadas “anomalias” no local.
Alerta rebaixado no Havaí
O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico baixou nesta quarta-feira, 30, o nível de risco de tsunami no Havaí após o terremoto na Rússia, informaram autoridades locais.
"O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico rebaixou o nível de alerta para o Havaí para aciso de tsunami", informou a Agência de Defesa Civil do Condado do Havaí na rede social X, anunciando que correntes e ondas e opções fortes ainda são possíveis perto da costa e nos portos.
“As autoridades estão avaliando os danos, mas não reabriram as zonas de evacuação costeiras. Por favor, mantenham distância dessas áreas”, acrescentou.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes