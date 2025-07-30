Trabalhadores evacuam usina nuclear japonesa após alerta de tsunami

Cidade de Severo-Kurilsk, foi atingida pelo tsunami, na ilha de Paramushir, no norte das Ilhas Curilas da Rússia. - Foto: Governo da Região de Sakhalin da Rússia / AFP

Os funcionários da usina nuclear de Fukushima, no nordeste do Japão, foram retirados nesta quarta-feira, 30, após um terremoto de magnitude 8,7 próximo na costa leste da Rússia, que desencadeou alertas de tsunami no Pacífico.

“Evacuamos todos os trabalhadores e funcionários” na usina de Fukushima, que foi desativada após ser atingida por um tsunami em 2011, disse à AFP uma porta-voz da TEPCO, uma empresa que opera a planta. A fonte acrescentou que não foram observadas “anomalias” no local.

Alerta rebaixado no Havaí

O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico baixou nesta quarta-feira, 30, o nível de risco de tsunami no Havaí após o terremoto na Rússia, informaram autoridades locais.

"O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico rebaixou o nível de alerta para o Havaí para aciso de tsunami", informou a Agência de Defesa Civil do Condado do Havaí na rede social X, anunciando que correntes e ondas e opções fortes ainda são possíveis perto da costa e nos portos.

“As autoridades estão avaliando os danos, mas não reabriram as zonas de evacuação costeiras. Por favor, mantenham distância dessas áreas”, acrescentou.