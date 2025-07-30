Menu
MUNDO
TREMOR NO MAR

Trabalhadores evacuam usina nuclear japonesa após alerta de tsunami

Terremoto de magnitude 8,7 próximo na costa leste da Rússia, desencadeou alertas de tsunami

AFP

30/07/2025 - 7:46 h
Cidade de Severo-Kurilsk, foi atingida pelo tsunami, na ilha de Paramushir, no norte das Ilhas Curilas da Rússia.
Cidade de Severo-Kurilsk, foi atingida pelo tsunami, na ilha de Paramushir, no norte das Ilhas Curilas da Rússia.

Os funcionários da usina nuclear de Fukushima, no nordeste do Japão, foram retirados nesta quarta-feira, 30, após um terremoto de magnitude 8,7 próximo na costa leste da Rússia, que desencadeou alertas de tsunami no Pacífico.

Mais de 1.800 terremotos atingem ilha japonesa em três semanas
Japão prevê megaterremoto que pode matar 300 mil pessoas
Fim dos tempos? Moradores relatam temor após terremoto em Itaparica

“Evacuamos todos os trabalhadores e funcionários” na usina de Fukushima, que foi desativada após ser atingida por um tsunami em 2011, disse à AFP uma porta-voz da TEPCO, uma empresa que opera a planta. A fonte acrescentou que não foram observadas “anomalias” no local.

Alerta rebaixado no Havaí

O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico baixou nesta quarta-feira, 30, o nível de risco de tsunami no Havaí após o terremoto na Rússia, informaram autoridades locais.

"O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico rebaixou o nível de alerta para o Havaí para aciso de tsunami", informou a Agência de Defesa Civil do Condado do Havaí na rede social X, anunciando que correntes e ondas e opções fortes ainda são possíveis perto da costa e nos portos.

“As autoridades estão avaliando os danos, mas não reabriram as zonas de evacuação costeiras. Por favor, mantenham distância dessas áreas”, acrescentou.

Terremoto Tsunami usina de fukushima

x