TRAGÉDIA
Menino de 2 anos é atingido por tiro disparado por primo de 4 anos
Crianças estavam sozinhas dentro de um carro em condomínio de férias na Flórida
O que seria o início de um período de descanso em família terminou em tragédia no último domingo, 13, em Kissimmee, nos Estados Unidos. Um menino de 2 anos morreu após ser atingido por um tiro disparado acidentalmente pelo primo, de 4 anos, dentro de um carro.
Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Osceola, duas famílias vindas da Geórgia haviam acabado de chegar a um condomínio de casas de temporada quando ocorreu o acidente.
As investigações apontam que os adultos estavam do lado de fora do veículo enquanto as duas crianças permaneceram no interior do carro. Nesse intervalo, o menino de 4 anos encontrou uma arma de fogo sem trava de segurança e efetuou um disparo.
O tiro atingiu Brayden Tennyson, de 2 anos, que completaria aniversário na terça-feira, 14.
Socorro não evitou a morte
A criança foi levada ao Hospital Infantil Arnold Palmer, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com as autoridades, a arma utilizada no disparo pertencia à mãe do menino que morreu.
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A unidade de homicídios do Gabinete do Xerife do Condado de Osceola assumiu a investigação para esclarecer as circunstâncias do armazenamento da arma e da supervisão das crianças no momento do disparo.
O Departamento de Crianças e Famílias também foi acionado e acompanha o caso.
Até a última atualização das autoridades, não havia informação sobre eventuais acusações criminais, e o inquérito permanecia em andamento.