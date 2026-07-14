Donald Trump paga indenização de R$ 28 milhões a escritora

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, efetuou o pagamento de uma indenização de 5,6 milhões de dólares (cerca de R$ 28,6 milhões) à escritora E. Jean Carroll. A informação foi confirmada por meio de um documento judicial divulgado nesta terça-feira, 14.

A reparação financeira ocorre após um júri civil em Nova York determinar que o ex-presidente norte-americano é juridicamente responsável por agressão sexual e difamação contra a autora.

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A quitação do valor encerra um dos capítulos jurídicos mais emblemáticos envolvendo o líder republicano nos últimos anos nos tribunais de justiça do país.

"Justiça feita", celebra defesa da escritora

Logo após a divulgação do depósito judicial, a equipe de defesa de E. Jean Carroll se pronunciou publicamente para celebrar a vitória na corte.

“Há três anos, de forma unânime, um júri de nove pessoas considerou o presidente Trump responsável por agredir sexualmente e difamar E. Jean Carroll”, declarou Roberta Kaplan, advogada da escritora, em comunicado oficial.

"Hoje, temos a satisfação de informar que ela recebeu a indenização que o júri concedeu como resultado desse veredicto", acrescentou a defensora no documento enviado à imprensa.

A transferência milionária ocorre semanas após a última tentativa de defesa do político fracassar nas instâncias superiores do judiciário americano.

No fim de junho, a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou o recurso protocolado pelos advogados de Trump contra a decisão inicial da sentença, proferida originalmente em maio de 2023.