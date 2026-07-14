NASA revela data de possível colisão de asteroide com a Terra

O asteroide Bennu voltou a chamar a atenção após publicações nas redes sociais levantarem alertas sobre uma possível colisão com a Terra. O objeto é analisado pela Nasa, tem cerca de 500 metros de diâmetro e uma probabilidade eventual de contato com o planeta em 24 de setembro de 2182.

A trajetória do astro é acompanhada com cálculos precisos há anos pelos cientistas que coletou amostras da sua superfície em uma missão histórica de 2020, retornada à Terra em 24 de setembro de 2023.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar da repercussão, a possibilidade de colisão é considerada muito baixa. Segundo a Nasa, as chances do Bennu atingir a Terra é até o ano de 2300 e tem porcentagem aproximada de 0,057%.

Já para a data de 24 de setembro de 2182, aponta a maior probabilidade, o risco é de cerca de 0,037%. Mas ao todo isso significa que há mais de 99,9% de chances de que o impacto não aconteça.

Estudos da Nasa

As estimativas são resultado de anos de estudos sobre a órbita do Bennu. As informações foram aprimoradas pela missão OSIRIS-REx, que chegou ao asteroide em 2018 e, dois anos depois, coletou amostras da superfície do objeto. O material retornou à Terra em 2023 e segue sendo analisado pelos pesquisadores.

Além de ajudar a compreender a formação do Sistema Solar, os estudos permitem calcular com maior precisão a trajetória do asteroide e monitorar possíveis aproximações da Terra.

Um dos momentos considerados mais importantes pelos cientistas será em 2135, quando Bennu fará uma maior aproximação no planeta. Apesar da passagem não representar risco de colisão, ela permitirá que a Nasa redefina os cálculos sobre a órbita do objeto e atualize as estimativas para os anos seguintes.