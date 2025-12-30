More na Europa para sempre: conheça o país com taxas baratas

O país recebe imigrantes de todo o mundo - Foto: SNELLERPHOTO

Morar na Europa pode ser mais fácil do que parece para alguns brasileiros. Um programa internacional tem possibilitado residência permanente na Irlanda pelo montante de 500 euros, que convertido pela cotação atual chega a cerca de R$ 3.150.

Entretanto, é necessário seguir algumas regras para receber o benefício. A principal delas é residir por pelo menos cinco anos no país, cerca de 60 meses, com permissão de trabalho válida e residência legal.

Essa comprovação deve ser feita com a apresentação de registros de vistos no passaporte e cartões válidos da Permissão de Residência Irlandesa (IRP). Cônjuges e dependentes também podem ser incluídos no programa, caso os documentos sejam validados.

Outro critério exigido pelos responsáveis do programa é a ausência de conflitos com a polícia neste período e estar empregado no momento da solicitação, excluindo os autônomos. O candidato também não pode ter dependido indevidamente d e programas do Estado durante os últimos anos em que esteve no país.

Caso a solicitação seja aprovada, a pessoa recebe um novo documento de permissão, que autoriza o trabalho na Irlanda por mais cinco anos, sem a obrigatoriedade de novas aprovações por parte do governo irlandês.

Apesar das burocracias, as taxas da Irlanda são as mais baratas entre as dos outros países europeus, facilitando a estadia permanente de brasileiros e familiares que desejam se mudar para o país.