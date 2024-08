Morte brutal: mulher é atacada por matilha de 25 cães

Corpo de mulher foi encontrado na varanda de sua casa - Foto: Reprodução

Uma mulher de 56 anos foi atacada e morta por uma matilha de 25 cães, enquanto caminhava por uma rua de Feather Falls, localizado na Califórnia, Estados Unidos, na última semana. O corpo de Davina Corbin foi encontrado com diversas mordidas de cães, por volta das 2h da madrugada de quinta-feira, 8, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Butte.

O local fica a cerca de 145 quilômetros de Sacramento, cidade ao norte da Califórnia. De acordo com o jornal The Sun, do Reino Unido, as autoridades obtiveram um mandado de busca após a morte de Corbin, e capturaram 23 cães da raça Dogue Alemão soltos na trilha.

Os cães foram entregues ao Controle de Animais do Condado de Butte enquanto procuravam os dois animais restantes. Ainda segundo o jornal, seriam realizados testes para determinar se há uma ligação entre o DNA descoberto em Corbin e o DNA desses animais.

Moradores da região demonstraram raiva pela morte de Corbin e pelos cães agressivos. Um deles, Max Hecker afirmou que também teve problemas com os animais da área.