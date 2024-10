Motorista é arremessado após carro cair em ribanceira

- Foto: AsiaWire

Um acidente foi capturado em Kunming, Yunnan, na China, onde um motorista foi violentamente arremessado de seu carro enquanto descia uma colina. As imagens do incidente mostram o veículo lançando o homem pela janela enquanto ele descia a ladeira, antes de rolar pela encosta e levantar uma nuvem de poeira.

Após o impacto, o veículo preto caiu em uma área que antes era uma pedreira. O motorista, que foi arremessado foi rapidamente socorrido por curiosos que correram para ajudá-lo.

| Foto: AsiaWire

Acredita-se que o homem estava participando da conhecida "Batalha dos Cem Carros de Yunnan" no momento do acidente, um evento que atrai participantes em busca de adrenalina e emoção nas trilhas da região

| Foto: AsiaWire

As autoridades estão analisando o acidente para entender melhor as circunstâncias e avaliar a segurança do evento.