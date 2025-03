Mulher amputa parte do nariz para ficar parecida com uma gata

Veja o antes e depois da Chiara - Foto: Reprodução / Instagram

A italiana Chiara Dell'Abate, de 23 anos, mais conhecida como Aydin Mod, tem chamado atenção mundialmente por sua transformação extrema por meio da modificação corporal. Adepta do procedimento desde os 15 anos, a italiana já realizou dezenas de alterações físicas, incluindo tatuagem nos olhos, escarificação, língua bifurcada e implantes na testa.

Agora, ela levou sua mudança ao limite ao amputar parte do nariz para adquirir um formato semelhante ao focinho de um felino.

A jovem, que se autodenomina uma "gata zumbi", defende que cada procedimento é uma extensão de sua identidade. “Para mim, as modificações corporais são naturais, e as amputações também são uma necessidade. Eu sou a dona do meu corpo”, declarou.

A aparência felina de Aydin também conta com unhas alongadas em formato de garras, lifting para olhos mais puxados e remodelagem dos dentes e lábios. Apesar das inúmeras intervenções, ela afirma que ainda pretende continuar aprimorando seu visual.

Com milhões de seguidores nas redes sociais, Aydin viralizou em um vídeo onde exibe duas de suas modificações simultaneamente: ela coloca a língua bifurcada nos buracos feitos acima dos lábios.

Chiara não sabe precisar quanto já gastou em procedimentos estéticos e cirúrgicos.