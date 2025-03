Nasa antecipa retorno de astronautas 'presos' em Estação Espacial

Decisão foi tomada após reunião que avaliou situação do tempo para pouso da cápsula Dragon Freedom - Foto: Divulgação | Nasa

A Nasa, agência espacial norte-americana, comunicou na noite deste domingo, 16, que vai antecipar o retorno da missão Crew-9 à Terra devido às condições climáticas favoráveis previstas para a costa da Flórida (EUA) na noite de terça-feira, 18.

A decisão foi tomada após uma reunião que avaliou a condição do tempo para o pouso da cápsula Dragon Freedom, da SpaceX, no oceano. O local do pouso deve ser definido próximo à data do retorno.

A Crew-9 voltaria à Terra na próxima quarta-feira, 19, porém a agência decidiu antecipar a operação em um dia para facilitar a troca de tripulação na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) e evitar o tempo desfavorável e esperado para o fim da semana.

Sendo assim, a missão vai viabilizar a volta de Suni Williams e Butch Wilmore, que estão há quase nove meses na ISS.

A dupla chegou à estação a bordo da cápsula Starliner, da Boeing, para uma estadia de apenas dez dias, porém falhas técnicas impediram a cápsula de voltar à Terra.

Como segurança, a Nasa preferiu retornar o veículo espacial à Terra vazio, deixando-os sem transporte.

Com a Endurance acoplada à ISS, Williams e Wilmore vão poder embarcar na cápsula Dragon Freedom e iniciar a viagem de volta à Terra.

A Freedom vai ser o veículo que vai trazer de volta os quatro ocupantes da Crew-9, incluindo os astronautas da Starliner.

O veículo espacial está acoplado à ISS desde o final de setembro, quando chegou com a missão Crew-9, que decolou com dois assentos vazios reservados especificamente para o retorno dos dois astronautas.

A cápsula Dragon Endurance, também da SpaceX, chegou à ISS após uma viagem de aproximadamente 29 horas, neste domingo, como parte da missão Crew-10.

A missão é comandada pela astronauta norte-americana Anne McClain, com Nichole Ayers como piloto, além do japonês Takuya Onishi e do cosmonauta russo Kirill Peskov como especialistas. Eles substituirão a atual tripulação da Crew-9.

Inicialmente, a SpaceX planejava construir uma nova cápsula Dragon para a missão Crew-10, com lançamento previsto para fevereiro.

A transmissão da preparação para o fechamento da escotilha da Freedom vai começar às 22h45 (horário de Brasília) de segunda-feira, 17.