Mulher aplica golpes e dá prejuízo em comerciantes

Produtos foram furtados ou comprados pela mulher por meio de comprovantes falsos de PIX - Foto: Divulgação Polícia Civil Maranhão

Uma mulher que estava dando prejuízos em comerciantes do município de Vitória do Mearim, no Maranhão, foi presa em flagrante, na BR-222, nesta quinta-feira, 13, logo depois de praticar uma série de crimes. A Polícia Civil do Maranhão apurou que, além de realizar furtos nos estabelecimentos comerciais, ela também usava a modalidade de pagamento PIX para aplicar golpes.

Mulher fugia de carro quando foi detida na BR | Foto: Divulgação Polícia Civil Maranhão

A polícia já vinha recebendo denúncias sobre as práticas da mulher, há duas semanas e, diante dos casos, iniciou as investigações com a finalidade de identificar a dinâmica dos crimes e prender a suspeita.

Segundo informações do órgão, no caso do golpe com o uso do PIX, a mulher costumava apresentar falsos comprovantes de transferências, durante as compras. No momento da prisão, os agentes encontraram com ela diversos produtos furtados, entre estes, bebidas, cigarros, brinquedos, calçados e utensílios domésticos.

A mulher foi encaminhada a uma unidade policial, onde foi autuada pelos crimes de furto qualificado por meio de dispositivo eletrônico e furto praticados contra estabelecimentos comerciais da cidade. Ela foi levada ao presídio da região, onde vai ficar à disposição da Justiça.