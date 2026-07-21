Mulher tem gestação rara e dá à luz quadrigêmeas idênticas

Siga o A TARDE no Google

Uma mulher entrou para a lista de gestantes com gravidez extremamente raras no mundo. Identificada como Jenitar Na’amoana, a mulher de 34 anos deu à luz quadrigêmeas idênticas em Brisbane, na Austrália.

Segundo informações da imprensa local, as crianças foram concebidas de maneira natural, originando-se de um único óvulo fertilizado, compartilhando uma única placenta. Casos deste tipo são considerados incomuns e este é o primeiro registrado em toda a história da Austrália.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Estimamos que a probabilidade de um caso como esse ocorrer por concepção espontânea seja de cerca de uma em 15 milhões. Todos os quatro bebês nasceram em boas condições e estão bem no berçário”, disse Alexa Bendall, especialista em medicina materno-fetal.

O parto aconteceu no Royal Brisbane and Women’s Hospital, através da cirurgia cesariana, após 28 semanas e quatro dias de gestação. As quatro meninas nasceram saudáveis e foram batizadas com os nomes Emily, Harriet, Alexa e Catherine.