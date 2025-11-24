Menu
CONFUSÃO

Mulheres gastam fortuna em disputa judicial pela guarda de gato

As mulheres se enfrentaram na Justiça para decidir quem fica com o animal

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

24/11/2025 - 17:55 h
Imagem ilustrativa do animal de estimação
Imagem ilustrativa do animal de estimação -

Um gato de estimação virou alvo de uma batalha judicial movida por suas possíveis donas. Ex-companheiras de quarto, duas mulheres se enfrentaram na Justiça para decidir qual delas ficaria com a guarda do animal na Filadélfia, nos Estados Unidos, gastando o montante de 25 mil dólares, cerca de R$ 130 mil na cotação atual.

Segundo informações divulgadas pelo jornal ‘The Philadelphia Inquirer’, a confusão entre elas começou após a enfermeira Jessica Yang deixar o felino sob os cuidados de Nicole DeNardo, com quem morou por um tempo em 2022.

A profissional de saúde alegou que a amiga se ofereceu para cuidar do animal após ela se mudar, já que sua nova casa estava passando por uma reforma e seria prejudicial para o bichinho.

Entretanto, Jessica não cumpriu o combinado e passou a agir como dona do gato, chegando até a mudar o nome dele, que inicialmente se chamava Gary. A profissional da área financeira também não quis devolver o animal na data combinada, em 2024.

Irritada com a atitude da ex-amiga, Jessica entrou com o processo judicial contra Nicole e pediu a guarda unilateral do gato. O pedido foi concedido pelo juiz, já que foi ela quem comprou o animal em 2018.

