Mulheres gastam fortuna em disputa judicial pela guarda de gato

Imagem ilustrativa do animal de estimação

Um gato de estimação virou alvo de uma batalha judicial movida por suas possíveis donas. Ex-companheiras de quarto, duas mulheres se enfrentaram na Justiça para decidir qual delas ficaria com a guarda do animal na Filadélfia, nos Estados Unidos, gastando o montante de 25 mil dólares, cerca de R$ 130 mil na cotação atual.

Segundo informações divulgadas pelo jornal ‘The Philadelphia Inquirer’, a confusão entre elas começou após a enfermeira Jessica Yang deixar o felino sob os cuidados de Nicole DeNardo, com quem morou por um tempo em 2022.

A profissional de saúde alegou que a amiga se ofereceu para cuidar do animal após ela se mudar, já que sua nova casa estava passando por uma reforma e seria prejudicial para o bichinho.

Entretanto, Jessica não cumpriu o combinado e passou a agir como dona do gato, chegando até a mudar o nome dele, que inicialmente se chamava Gary. A profissional da área financeira também não quis devolver o animal na data combinada, em 2024.

Irritada com a atitude da ex-amiga, Jessica entrou com o processo judicial contra Nicole e pediu a guarda unilateral do gato. O pedido foi concedido pelo juiz, já que foi ela quem comprou o animal em 2018.