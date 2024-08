Musa paraguaia é expulsa das Olimpíadas por 'comportamento inadequado'

Luana Alonson competiu na natação - Foto: Reprodução

A nadadora Luana Alonso, considerada uma das musas das Olimpíadas, foi expulsa da Vila Olímpica pelo Comitê Olímpico do Paraguai (COP). A entidade avaliou que a jovem de 20 anos teve um "comportamento inadequado" ao ir para a Disneylândia de Paris.

Em comunicado, a chefe de missão do COP, Larissa Schaerers, explicou o motivo pelo qual Luana teve que deixar a capital francesa.

"A sua presença está criando um ambiente inadequado na equipe do Paraguai e solicita-se, de forma imediata, que se retire da Vila Olímpica". escreveu Larissa Schaerers em comunicado oficial.

Esta foi a segunda participação da paraguaia em Jogos Olímpicos. A primeira ocorreu em Tóquio, quando estreou aos 17 anos. Em Paris 2024, Alonso competiu na prova dos 100 metros borboleta, sendo eliminada na primeira bateria, na qual terminou na sexta posição.

Após sua despedida dos jogos, a nadadora decidiu se aposentar do esporte.

"Natação: obrigado por me permitir sonhar, você me ensinou a lutar, a tentar, a perseverança, o sacrifício, a disciplina e muito mais. Eu te dei parte da minha vida e não trocaria isso por nada no mundo porque vivi as melhores experiências da minha vida, você me deu milhares de alegrias, amigos de outros países que sempre levarei no coração, oportunidades únicas. Não, é adeus, é até breve", escreveu Luana nas redes sociais.