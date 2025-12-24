Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Museu do Louvre instala grades de segurança em local do roubo de joias

Em outubro, criminosos invadiram o local e roubaram joias avaliadas em cerca de R$ 564 milhões

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

24/12/2025 - 10:32 h
Museu do Louvre
Museu do Louvre -

O Museu do Louvre, na França, instalou nesta terça-feira, 23, grades de segurança na sacada utilizada por criminosos para invadir o prédio e roubar joias da coroa francesa em outubro. A medida faz parte do reforço no sistema de proteção após o crime que expôs falhas na segurança do museu.

Nesta terça-feira, um guindaste foi utilizado para instalar uma grade de segurança que sela a porta de vidro de acesso à sacada. Em publicação nas redes sociais, o Louvre afirmou que está “aprendendo todas as lições do roubo de 19 de outubro” e que segue avançando no processo de fortalecimento de sua arquitetura de segurança.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O museu informou ainda que uma equipe policial móvel passou a atuar na rotatória em frente à icônica pirâmide de vidro e que, a partir do próximo ano, outras 100 câmeras de vigilância serão instaladas no entorno do complexo.

Leia Também:

Papa Leão critica a Rússia e pede cessar-fogo global no Natal; entenda
Brasil critica cerco naval dos Estados Unidos contra a Venezuela
Tá devendo? Nova lei pode bloquear seu cartão e sua conta bancária

Relembre o roubo

Pelo menos quatro suspeitos participaram da ação, ocorrida em 19 de outubro, e fugiram com joias avaliadas em cerca de US$ 102 milhões (aproximadamente R$ 564 milhões). O grupo utilizou uma plataforma elevatória, normalmente usada em mudanças, estacionada do lado de fora do museu, para acessar a sacada da Galeria de Apolo.

Em seguida, os criminosos quebraram uma janela, abriram vitrines com o uso de esmerilhadeiras e escaparam na garupa de scooters conduzidas por cúmplices. Toda a ação durou menos de sete minutos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Museu do Louvre roubo de joias Segurança vigilância

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Museu do Louvre
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Museu do Louvre
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Museu do Louvre
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Museu do Louvre
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

x