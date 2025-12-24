Museu do Louvre instala grades de segurança em local do roubo de joias

Museu do Louvre - Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

O Museu do Louvre, na França, instalou nesta terça-feira, 23, grades de segurança na sacada utilizada por criminosos para invadir o prédio e roubar joias da coroa francesa em outubro. A medida faz parte do reforço no sistema de proteção após o crime que expôs falhas na segurança do museu.

Nesta terça-feira, um guindaste foi utilizado para instalar uma grade de segurança que sela a porta de vidro de acesso à sacada. Em publicação nas redes sociais, o Louvre afirmou que está “aprendendo todas as lições do roubo de 19 de outubro” e que segue avançando no processo de fortalecimento de sua arquitetura de segurança.

O museu informou ainda que uma equipe policial móvel passou a atuar na rotatória em frente à icônica pirâmide de vidro e que, a partir do próximo ano, outras 100 câmeras de vigilância serão instaladas no entorno do complexo.

Relembre o roubo

Pelo menos quatro suspeitos participaram da ação, ocorrida em 19 de outubro, e fugiram com joias avaliadas em cerca de US$ 102 milhões (aproximadamente R$ 564 milhões). O grupo utilizou uma plataforma elevatória, normalmente usada em mudanças, estacionada do lado de fora do museu, para acessar a sacada da Galeria de Apolo.

Em seguida, os criminosos quebraram uma janela, abriram vitrines com o uso de esmerilhadeiras e escaparam na garupa de scooters conduzidas por cúmplices. Toda a ação durou menos de sete minutos.