Papa Leão critica a Rússia e pede cessar-fogo global no Natal; entenda

Papa Leão XIV - Foto: Tiziana FABI | AFP

Com a chegada do Natal, o papa Leão XIV fez um pedido para que houvesse uma trégua nos principais conflitos ao redor do mundo durante o feriado. O pedido foi feito na noite desta terça-feira, 23, do lado de fora da Villa Barberini, em Castel Gandolfo, onde o líder da Igreja Católica passou o dia de descanso e trabalho.

“Faço mais uma vez este pedido a todas as pessoas de boa vontade para que respeitem, ao menos na festa do nascimento do Salvador, um dia de paz”, declarou o papa.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ucrânia e Gaza em foco

O pontífice afirmou que a negativa russa a uma trégua no período natalino é motivo de “muita tristeza”. Ao comentar a guerra na Ucrânia, Leão XIV falou sobre os ataques russos registrados nas últimas horas, destacando o contraste entre a escalada da violência e o significado do Natal.

Segundo Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, mais de 650 drones e ao menos 30 mísseis atingiram cerca de 13 regiões do país, deixando ao menos três mortos e 17 feridos. Esse foi um dos maiores ataques aéreos do mês contra o território ucraniano.

O papa também falou sobre os conflitos no Oriente Médio, onde se discutem os próximos passos do cessar-fogo em Gaza. O pontífice manifestou o desejo de que o acordo “siga adiante”.

Além disso, o papa relatou ter conversado com o padre Gabriel Romanelli, pároco da Igreja da Sagrada Família em Gaza. “Eles estão tentando celebrar uma festa em meio a uma situação ainda muito precária”, disse.