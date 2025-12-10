Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Papa Leão XIV ganha novo SUV elétrico da BMW de R$ 720 mil

Veículo passa a integrar a frota oficial do Vaticano

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

10/12/2025 - 10:36 h
Veículo foi entregue pela BMW em Roma
Veículo foi entregue pela BMW em Roma -

A BMW entregou ao Papa Leão XIV um iX xDrive60, SUV de luxo 100% elétrico, apresentado em Roma pelo CEO global da marca, Oliver Zipse, acompanhado de executivos da operação europeia e italiana. O modelo chegou exibindo a tradicional placa SCV-1, utilizada exclusivamente nos carros oficiais do pontífice.

O novo veículo não substitui os já usados pelo Papa, como o Volkswagen Tiguan e o papamóvel Mercedes-Benz elétrico —, mas passa a ser mais uma alternativa para deslocamentos institucionais. A escolha reforça a agenda ambiental de Leão XIV, que prioriza iniciativas de menor impacto climático. Para a BMW, o uso do iX como carro papal simboliza a combinação entre tecnologia, eficiência energética e redução de emissões.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A unidade destinada ao Vaticano segue o padrão europeu da versão intermediária xDrive60, equipada com pacote M Sport Pro, pintura Carbon Black e rodas opcionais de 22 polegadas. O SUV é movido por dois motores elétricos que entregam 544 cv e 76,5 kgfm de torque. Com isso, acelera de 0 a 100 km/h em 4,6 segundos, com velocidade máxima limitada a 200 km/h.

Leia Também:

A joia de Malibu: mansão de DiCaprio vale R$ 109 milhões e parece de filme
O que está enterrado sob as pirâmides? Cientistas resolvem mistério
Jovens menores de 16 anos serão proibidos de usar redes sociais

A bateria de 109,1 kWh permite autonomia de até 672 km pelo ciclo WLTP. Em recarga, o modelo leva cerca de 11h15 para atingir carga completa em corrente alternada (AC) de 11 kW. Em carregadores rápidos (DC), vai de 10% a 80% em cerca de 35 minutos, podendo adicionar até 217 km em apenas 10 minutos em condições ideais.

Por dentro, o iX oferece uma lista extensa de equipamentos voltados ao conforto e à tecnologia, como o painel digital BMW Live Cockpit Plus com tela curva, sistema operacional OS 8.5, som Harman Kardon, bancos elétricos aquecidos, volante aquecido e modos de condução My Modes. No pacote de segurança, inclui assistências avançadas como Driving Assistant Plus, frenagem autônoma e sistema completo de auxílio a manobras.

Na Europa, a versão xDrive60 configurada para o Papa custa cerca de €113 mil — aproximadamente R$ 718 mil. No Brasil, o BMW iX é vendido por valores entre R$ 727 mil e R$ 1,14 milhão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bmw Papa Leão XIV Vaticano veículo elétrico

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Veículo foi entregue pela BMW em Roma
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Veículo foi entregue pela BMW em Roma
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

Veículo foi entregue pela BMW em Roma
Play

Polícia identifica “intercâmbio” de membro do CV na Ucrânia para treinamento de guerra

Veículo foi entregue pela BMW em Roma
Play

Presidente mexicana é assediada sexualmente na rua; veja vídeo

x