Papa Leão XIV ganha novo SUV elétrico da BMW de R$ 720 mil

Veículo foi entregue pela BMW em Roma - Foto: Divulgação

A BMW entregou ao Papa Leão XIV um iX xDrive60, SUV de luxo 100% elétrico, apresentado em Roma pelo CEO global da marca, Oliver Zipse, acompanhado de executivos da operação europeia e italiana. O modelo chegou exibindo a tradicional placa SCV-1, utilizada exclusivamente nos carros oficiais do pontífice.

O novo veículo não substitui os já usados pelo Papa, como o Volkswagen Tiguan e o papamóvel Mercedes-Benz elétrico —, mas passa a ser mais uma alternativa para deslocamentos institucionais. A escolha reforça a agenda ambiental de Leão XIV, que prioriza iniciativas de menor impacto climático. Para a BMW, o uso do iX como carro papal simboliza a combinação entre tecnologia, eficiência energética e redução de emissões.

A unidade destinada ao Vaticano segue o padrão europeu da versão intermediária xDrive60, equipada com pacote M Sport Pro, pintura Carbon Black e rodas opcionais de 22 polegadas. O SUV é movido por dois motores elétricos que entregam 544 cv e 76,5 kgfm de torque. Com isso, acelera de 0 a 100 km/h em 4,6 segundos, com velocidade máxima limitada a 200 km/h.

A bateria de 109,1 kWh permite autonomia de até 672 km pelo ciclo WLTP. Em recarga, o modelo leva cerca de 11h15 para atingir carga completa em corrente alternada (AC) de 11 kW. Em carregadores rápidos (DC), vai de 10% a 80% em cerca de 35 minutos, podendo adicionar até 217 km em apenas 10 minutos em condições ideais.

Por dentro, o iX oferece uma lista extensa de equipamentos voltados ao conforto e à tecnologia, como o painel digital BMW Live Cockpit Plus com tela curva, sistema operacional OS 8.5, som Harman Kardon, bancos elétricos aquecidos, volante aquecido e modos de condução My Modes. No pacote de segurança, inclui assistências avançadas como Driving Assistant Plus, frenagem autônoma e sistema completo de auxílio a manobras.

Na Europa, a versão xDrive60 configurada para o Papa custa cerca de €113 mil — aproximadamente R$ 718 mil. No Brasil, o BMW iX é vendido por valores entre R$ 727 mil e R$ 1,14 milhão.