Papa Leão XIV faz alerta aos jovens: "IA não oferece sabedoria verdadeira"

Papa Leão XIV durante encontro com jovens - Foto: Vatican Media | Reprodução

O papa Leão XIV demonstrou preocupação com o avanço da inteligência artificial (IA) e a relação com os jovens. Nesta sexta-feira, 21, o pontífice fez um alerta ao público sobre o uso da ferramenta.

“Usar a IA de forma responsável significa usá-la de maneira que ajudem vocês a crescer. Não peçam para ela fazer a lição de casa por vocês”, disse.

A declaração do papa Leão XIV foi dada durante transmissão ao vivo do Vaticano para a conferência nacional de jovens católicos em Indianápolis, no estado de Indiana, localizado nos Estados Unidos (EUA).

Na ocasião, ele afirmou que a IA está se “tornando uma das características definidoras do nosso tempo” e defendeu que os jovens não substituam a sua inteligência pela ferramenta.

“Na sua educação, aproveite ao máximo esse tempo. A IA pode processar informações rapidamente, mas não pode substituir a inteligência humana. [...] Ela não pode oferecer sabedoria verdadeira. Falta-lhe um elemento humano muito importante”.

Além deste conselho, Leão XIV também solucionou as dúvidas dos jovens sobre a fé católica e orientou ao grupo como fazer amigos na escola.

Vaticano põe fim ao mistério das “aparições de Jesus” na França

O Vaticano encerrou, nesta quarta-feira, 12, um dos casos mais polêmicos da fé católica moderna. Após décadas de investigação, a Igreja anunciou oficialmente que as supostas aparições de Jesus Cristo na cidade de Dozulé, no norte da França, não são de origem sobrenatural.

A decisão, aprovada pelo Papa Leão XIV e divulgada pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, coloca fim a mais de 50 anos de mistério e devoção popular em torno da chamada Colina de Jesus, um local que atraiu milhares de fiéis desde a década de 1970.