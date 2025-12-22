OPERAÇÃO NATAL
Shopping de Salvador anuncia que vai funcionar por 32 horas seguidas
Plantão especial de funcionamento acontecerá entre os dias 23 e 24 de dezembro
Por Gustavo Nascimento
De olho no feriado natalino, o Shopping da Bahia vai realizar o chamado “Plantão 32 Horas” e funcionará de forma ininterrupta das 9h desta terça-feira, dia 23, até às 18h de quarta-feira, 24, véspera de Natal.
Além da ampliação de horários, o evento promete uma programação especial voltada à experiência do público, com ações promocionais, atrações culturais, iniciativas de hospitalidade e atividades para a família.
Durante o Plantão 32h, o público terá a oportunidade de participar de ações interativas como Estoure e Ganhe, Jogo da Memória, Garra Mecânica, Caixa Misteriosa e Roleta de Prêmios, além da Ação Bubble, que conta com uma estrutura inflável gigante que garante uma experiência lúdica e sensorial.
Personagens coreografados também vão circular pelos corredores do shopping, no que será chamado de Parada Natalina itinerante, que também terá uma fanfarra em homenagem aos comerciários.
Para além dessas ações, o evento vai contar com iniciativas de hospitalidade e relacionamento, como o Lounge SDB Premium, que fará uma recepção para imprensa, lojistas e parceiros, e contará com ceia natalina. Ainda, o artista de pagode Uel e o DJ LA farão apresentações no palco instalado na Praça de Alimentação do 3⁰ piso.
Durante o período da madrugada, os comerciários em serviço receberão vales-refeição, além de terem acesso a um carrinho itinerante da cafeteria Starbucks, que vai circular pelos espaços do shopping.
Para as famílias, a programação inclui a Festa do Pijama no Planeta Criança, com sessões especiais da Noelândia, além de café da manhã com o Papai Noel. O evento também promete incluir ações para quem for com seus animais de estimação, como o Pet Agromix, que oferece fotos temáticas e brindes.
Funcionamento de outros shoppings durante o Natal
Salvador Shopping
24/12
Aberto das 9h às 18h
25/12
- Lojas e quiosques: fechados
- Lazer e RedeMix: funcionam das 12h às 21h
- Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes, Espaço Gourmet e Restaurantes do G1 com abertura opcional: funcionam 12h às 21h
Salvador Norte Shopping
24/12
Aberto das 9h às 18h
25/12
- Lojas e quiosques: fechados
- Lazer: funciona das 12h às 21h
- Praça de alimentação com abertura opcional: funciona das 12h às 21h;
- Mix Mateus: fechado
Shopping Bela Vista
24/12
Aberto das 9h às 18h
25/12
- Lojas e quiosques: fechados
- Praça de alimentação e lazer: funcionam das 12h às 21h
Shopping Paralela
24/12
Aberto das 8h às 18h
25/12
- Lojas e quiosques: fechados
- Praça de Alimentação e atrações de lazer: funcionam das 12h às 21h
Shopping Barra
24/12
- Lojas e quiosques: funcionam das 9h às 18h
- Praça de Alimentação: funciona 9h às 18h
- Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4): funcionam a partir das 12h
- Cinema: conforme programação no site
25/12
- Lojas e quiosques: fechados
- Praça de Alimentação: funciona das 12h às 21h
- Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4): funcionam a partir das 12h
- Cinema: conforme programação no site
Parque Shopping Bahia
24/12
Aberto das 10h às 18h
25/12
- Lojas e quiosques: fechados
- Praça de Alimentação, Alameda Gourmet e Lazer: funcionam das 12h às 21h (funcionamento facultativo)
Shopping Center Lapa
24/12
Lojas, quiosques e Praça de Alimentação: funcionam das 9h às 18h
25/12
Fechado
Shopping Itaigara
24/12
Aberto das 09h às 17h
25/12
Fechado
Shopping Paseo
24/12
- Lojas e quiosques: funcionam das 09h às 17h
- Youplay: funciona 09h às 17h
- Restaurantes: funcionam a partir das 12h
- Presença do Papai Noel: das 11h às 17h
25/12
- Lojas e quiosques: Fechados
- Youplay: Fechado
- Restaurantes: Consultar diretamente com a operação
Shopping Piedade
24/12
Aberto das 9h às 18h
25/12
Fechado
Boulevard Shopping Camaçari
24/12
Aberto das 9h às 18h
25/12
- Lojas e quiosques: fechados
- Praça de Alimentação e Magic Games: funcionam das 11h30 às 21h
Outlet Premium Salvador
24/12
Aberto das 9h às 17h
25/12
Fechado
