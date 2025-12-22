Menu
HOME > SALVADOR
OPERAÇÃO NATAL

Shopping de Salvador anuncia que vai funcionar por 32 horas seguidas

Plantão especial de funcionamento acontecerá entre os dias 23 e 24 de dezembro

Por Gustavo Nascimento

22/12/2025 - 22:12 h
Decoração de Natal no Shopping da Bahia
Decoração de Natal no Shopping da Bahia

De olho no feriado natalino, o Shopping da Bahia vai realizar o chamado “Plantão 32 Horas” e funcionará de forma ininterrupta das 9h desta terça-feira, dia 23, até às 18h de quarta-feira, 24, véspera de Natal.

Além da ampliação de horários, o evento promete uma programação especial voltada à experiência do público, com ações promocionais, atrações culturais, iniciativas de hospitalidade e atividades para a família.

Durante o Plantão 32h, o público terá a oportunidade de participar de ações interativas como Estoure e Ganhe, Jogo da Memória, Garra Mecânica, Caixa Misteriosa e Roleta de Prêmios, além da Ação Bubble, que conta com uma estrutura inflável gigante que garante uma experiência lúdica e sensorial.

Leia Também:

Tilápia é alternativa barata para ceia de Natal; descubra receitas fáceis
Vai fazer sol no Natal? Confira a previsão para feriado em Salvador
Farsa do Natal? Apesar da fama do peru, na ceia quem manda é a perua

Personagens coreografados também vão circular pelos corredores do shopping, no que será chamado de Parada Natalina itinerante, que também terá uma fanfarra em homenagem aos comerciários.

Para além dessas ações, o evento vai contar com iniciativas de hospitalidade e relacionamento, como o Lounge SDB Premium, que fará uma recepção para imprensa, lojistas e parceiros, e contará com ceia natalina. Ainda, o artista de pagode Uel e o DJ LA farão apresentações no palco instalado na Praça de Alimentação do 3⁰ piso.

Durante o período da madrugada, os comerciários em serviço receberão vales-refeição, além de terem acesso a um carrinho itinerante da cafeteria Starbucks, que vai circular pelos espaços do shopping.

Para as famílias, a programação inclui a Festa do Pijama no Planeta Criança, com sessões especiais da Noelândia, além de café da manhã com o Papai Noel. O evento também promete incluir ações para quem for com seus animais de estimação, como o Pet Agromix, que oferece fotos temáticas e brindes.

Funcionamento de outros shoppings durante o Natal

Salvador Shopping

24/12

Aberto das 9h às 18h

25/12

  • Lojas e quiosques: fechados
  • Lazer e RedeMix: funcionam das 12h às 21h
  • Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes, Espaço Gourmet e Restaurantes do G1 com abertura opcional: funcionam 12h às 21h

Salvador Norte Shopping

24/12

Aberto das 9h às 18h

25/12

  • Lojas e quiosques: fechados
  • Lazer: funciona das 12h às 21h
  • Praça de alimentação com abertura opcional: funciona das 12h às 21h;
  • Mix Mateus: fechado

Shopping Bela Vista

24/12

Aberto das 9h às 18h

25/12

  • Lojas e quiosques: fechados
  • Praça de alimentação e lazer: funcionam das 12h às 21h

Shopping Paralela

24/12

Aberto das 8h às 18h

25/12

  • Lojas e quiosques: fechados
  • Praça de Alimentação e atrações de lazer: funcionam das 12h às 21h

Shopping Barra

24/12

  • Lojas e quiosques: funcionam das 9h às 18h
  • Praça de Alimentação: funciona 9h às 18h
  • Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4): funcionam a partir das 12h
  • Cinema: conforme programação no site

25/12

  • Lojas e quiosques: fechados
  • Praça de Alimentação: funciona das 12h às 21h
  • Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4): funcionam a partir das 12h
  • Cinema: conforme programação no site

Parque Shopping Bahia

24/12

Aberto das 10h às 18h

25/12

  • Lojas e quiosques: fechados
  • Praça de Alimentação, Alameda Gourmet e Lazer: funcionam das 12h às 21h (funcionamento facultativo)

Shopping Center Lapa

24/12

Lojas, quiosques e Praça de Alimentação: funcionam das 9h às 18h

25/12

Fechado

Shopping Itaigara

24/12

Aberto das 09h às 17h

25/12

Fechado

Shopping Paseo

24/12

  • Lojas e quiosques: funcionam das 09h às 17h
  • Youplay: funciona 09h às 17h
  • Restaurantes: funcionam a partir das 12h
  • Presença do Papai Noel: das 11h às 17h

25/12

  • Lojas e quiosques: Fechados
  • Youplay: Fechado
  • Restaurantes: Consultar diretamente com a operação

Shopping Piedade

24/12

Aberto das 9h às 18h

25/12

Fechado

Boulevard Shopping Camaçari

24/12

Aberto das 9h às 18h

25/12

  • Lojas e quiosques: fechados
  • Praça de Alimentação e Magic Games: funcionam das 11h30 às 21h

Outlet Premium Salvador

24/12

Aberto das 9h às 17h

25/12

Fechado

Compartilhe essa notícia com seus amigos

